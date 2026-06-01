Magda Gessler poleciała za ukochanym za ocean. Rozczulające wyznanie słynnej restauratorki

Relacja słynnej ekspertki kulinarnej i Waldemara Kozerawskiego stanowi doskonały dowód na to, że prawdziwe oddanie potrafi pokonać wszelkie bariery, w tym te geograficzne i czasowe. Zakochani są ze sobą już od ćwierćwiecza, choć na co dzień dzielą ich tysiące kilometrów. Mimo to ich więź pozostaje niezwykle trwała. Magda Gessler postanowiła niedawno pojechać do ukochanego do Ameryki Północnej i zwróciła się z kilkoma słowami do fanów.

Gessler i Kozerawski od lat żyją na dwóch kontynentach. Oto historia ich miłości

Ze względu na zawód ojca oraz własną drogą artystyczną, prowadząca kulinarne show od najmłodszych lat podróżowała po całym globie. W latach osiemdziesiątych wyszła za mąż za Volkharta Müllera, z którym ma syna Tadeusza, jednak po przedwczesnej stracie partnera zdecydowała się na powrót do ojczyzny. W Polsce jej wybrankiem został Piotr Gessler, a owocem tego małżeństwa jest córka Lara. Obecnie gwiazda jest w związku małżeńskim po raz trzeci i bardzo dba o relacje z dziećmi oraz wnukami. Z początkiem lat dwutysięcznych stanęła na ślubnym kobiercu z Waldemarem Kozerawskim, cenionym lekarzem pracującym na co dzień w Kanadzie.

Gwiazda wybrała się do Toronto. Wystarczyło kilka słów, by wzruszyć fanów

Gdy na zewnątrz zrobiło się znacznie cieplej w końcówce maja, Magda Gessler spakowała walizki i ruszyła za ocean. Znana restauratorka opublikowała na swoim profilu kilka kadrów prosto z Toronto, gdzie od lat mieszka i pracuje jej mąż. Do jednej z fotografii dołączyła niezwykle czułe słowa na temat czasu u boku ukochanego Waldka.

"Kanada… bezcenne chwile z moim ukochanym ♥️♥️♥️♥️♥️ piękny, rodzinny i ciepły dzień z nami!!! 🥰🥰🥰🥰 miłość uskrzydla!!! :)))" - napisała restauratorka w mediach społecznościowych.

Magda Gessler zdradza kulisy nocnych rozmów. Mąż jest fanem jej programu

Dla niezwykle charyzmatycznej, lecz doświadczonej przez los gwiazdy, więzi rodzinne mają fundamentalne znaczenie. Ceniona przez tysiące Polaków restauratorka, pomimo wyczerpującej pracy i różnicy w strefach czasowych, uwielbia na bieżąco rozmawiać ze swoim mężem. Jak wyznała niedawno w wywiadzie dla "Super Expressu", po trudnych dniach zdjęciowych na planie "Kuchennych rewolucji" potrafi zadzwonić do Kanady w samym środku polskiej nocy, aby z najdrobniejszymi szczegółami zrelacjonować ukochanemu Waldkowi swoje telewizyjne perypetie. On z kolei uważnie słucha, ponieważ sam jest fanem programu swojej żony i uważnie śledzi rewolucje w telewizji.

"Ja potrzebuję po nagraniu dzwonić do mojego męża i opowiedzieć, co było na planie. Do Kanady o 3:00, 4:00 rano" - zdradziła Gessler.

Czy chciałbyś pójść coś zjeść do restauracji Magdy Gessler?