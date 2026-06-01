Wieczysta Kraków w ekstraklasie. Historyczny awans po barażach

Wieczysta Kraków zdobyła awans do ekstraklasy

W niedzielny wieczór Wieczysta Kraków pokonała Chrobrego Głogów 2:1 w decydującym meczu barażowym, co pozwoliło jej na awans do ekstraklasy. Gole dla gospodarzy zdobyli Lisandro Semedo z Republiki Zielonego Przylądka w 30. minucie oraz Austriak Stefan Feiertag w 56. minucie. Chrobry, który prowadził od 14. minuty dzięki bramce Ukraińca Myrosława Mazura, nie zdołał utrzymać przewagi.

Kto przyczynił się do sukcesu Wieczystej?

Podopieczni Kazimierza Moskala, którzy zakończyli fazę zasadniczą na trzecim miejscu w 1. lidze, pokazali determinację w barażach. W półfinałach pokonali Polonię Warszawa 3:2, a Chrobry wygrał z ŁKS Łódź po rzutach karnych. Taka formuła barażowa pozwoliła Wieczystej na awans, co wcześniej udało się Warcie Poznań i Wiśle Płock.

Drużyna Kazimierza Moskala, mimo że była beniaminkiem, od początku sezonu była jednym z faworytów. Właściciel klubu, Wojciech Kwiecień, inwestował w zespół, sprowadzając znane nazwiska, takie jak Michał Pazdan, Rafał Pietrzak czy Jacek Góralski. W składzie znaleźli się także zagraniczni zawodnicy, jak Hiszpan Carlitos czy Duńczyk Mikkel Maigaard.

Jakie wyzwania czekają teraz Wieczystą?

W ostatnim czasie w mediach pojawiały się spekulacje dotyczące przyszłości Wieczystej, zwłaszcza w kontekście możliwego zaangażowania Wojciecha Kwietnia w Wisłę Kraków. Klub otrzymał jednak licencję na grę w ekstraklasie. "U nas sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie. Zagraniczni piłkarze pytają mnie, co się dzieje, ja im coś odpowiadam, a za kilka dni wszystko zmienia się o 180 stopni. Ważne, że w końcówce sezonu złapaliśmy rytm i przed barażami jesteśmy w dobrej dyspozycji" – mówił Michał Pazdan.

Gdzie Wieczysta Kraków będzie grać swoje mecze?

Przed rozpoczęciem sezonu w ekstraklasie Wieczysta musi rozwiązać problem stadionu, gdyż jej obecny obiekt nie spełnia wymogów. W minionym sezonie zasadniczym grała w Sosnowcu, a baraże odbyły się na stadionie Wisły Kraków. Ten sam obiekt zgłoszono do wniosku licencyjnego na kolejny sezon, co może kolidować z ewentualnymi występami Szachtara Donieck w europejskich pucharach.

Awans Wieczystej oznacza, że w ekstraklasie zagrają trzy drużyny z Krakowa. Cracovia zakończyła poprzedni sezon na trzynastej pozycji. Z kolei Lechia Gdańsk, Arka Gdynia oraz Bruk-Bet Termalica Nieciecza pożegnały się z najwyższą klasą rozgrywkową.

Źródło PAP.