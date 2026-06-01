Oni byli już gwiazdami za dziecka! Czym się teraz zajmują?

Popularność przyszła do nich bardzo wcześnie

Dla większości osób dzieciństwo kojarzy się ze szkołą, zabawą i pierwszymi przyjaźniami. Bohaterowie naszej galerii już od najmłodszych lat musieli jednak mierzyć się z rozpoznawalnością i zainteresowaniem mediów. Występowali w telewizji, nagrywali piosenki, brali udział w programach rozrywkowych lub grali w serialach, które gromadziły przed ekranami miliony widzów.

Wielu z nich bardzo szybko zdobyło ogromną popularność. Ich nazwiska znała cała Polska, a fani śledzili każdy kolejny występ. Niektórzy potrafili wykorzystać ten sukces i kontynuowali kariery w show-biznesie. Inni po latach zdecydowali się na zupełnie inną drogę zawodową.

Zobacz również: Gwiazdy na zdjęciach z dzieciństwa. Poznajecie te słodkie bobasy?

Od telewizyjnych debiutów do wielkiej kariery

Wśród osób, które już jako dzieci zyskały ogólnopolską rozpoznawalność, znajdują się między innymi Adam Zdrójkowski, który zdobył rzeszę fanów za sprawą roli Kuby w "Rodzince.pl", Sara James, uczestniczka „The Voice Kids”, a także Roksana Węgiel, która wygrała Eurowizję Junior i do dziś pozostaje jedną z najpopularniejszych młodych gwiazd w kraju.

Nie można zapomnieć również o Viki Gabor, której kariera rozpoczęła się jeszcze w dzieciństwie. Dziś jej koncerty przyciągają tłumy fanów, a kolejne utwory zdobywają miliony odsłon w internecie. Wszystkie udowodniły, że sukces osiągnięty w młodym wieku nie musi być jedynie chwilową przygodą.

Blanka w "Gwiazdy przejmują ESKA.pl". Wyjawiła sekret Malika Montany!

Nie wszyscy zostali w show-biznesie

Choć część dziecięcych gwiazd do dziś jest obecna w mediach, niektórzy postanowili zrezygnować z życia na świeczniku. Po latach wybrali studia, rozwijali własne pasje lub zdecydowali się na pracę z dala od kamer.

Dla wielu osób popularność zdobyta w młodym wieku była cennym doświadczeniem, ale niekoniecznie planem na całe życie. Niektórzy przyznawali później w wywiadach, że potrzebowali czasu, by odnaleźć własną drogę i funkcjonować poza światem show-biznesu.

Zobacz również: Gwiazdy, które nie pokazują twarzy dzieci. Oni chronią prywatność swoich pociech

Dziecięce gwiazdy nadal budzą ogromne emocje

Widzowie chętnie wracają do wspomnień związanych z dawnymi programami telewizyjnymi i młodymi talentami, które podbijały serca publiczności. Nic więc dziwnego, że internauci regularnie sprawdzają, jak dziś wyglądają i czym zajmują się osoby, które przed laty oglądali na ekranach.

Szczególną ciekawość budzą ci, którzy zniknęli z mediów. Fani zastanawiają się, czy nadal są związani z branżą rozrywkową, czy może całkowicie zmienili swoje życie. Historie wielu z nich pokazują, że droga od dziecięcej sławy do dorosłości może wyglądać bardzo różnie.

Co dziś robią dawne dziecięce gwiazdy?

Jedni nadal koncertują, występują w telewizji i rozwijają kariery artystyczne. Inni postawili na edukację, biznes lub życie z dala od blasku fleszy. Łączy ich jedno - wszyscy bardzo wcześnie znaleźli się w centrum uwagi i zapisali się w pamięci widzów.

W naszej galerii znajdziecie osoby, które jako dzieci występowały w telewizji i zdobyły popularność na długo przed osiągnięciem pełnoletności. Sprawdźcie, jak potoczyły się ich losy i czym zajmują się dziś.