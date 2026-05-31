Lara Gessler szokuje strojem. Połączyła paski z etniczną koronką

Kim jest Lara Gessler? Od kuchni po telewizję

Urodzona w 1989 roku Lara Gessler to znana polska restauratorka, socjolożka oraz osobowość telewizyjna. Jako córka Magdy i Piotra Gesslerów, od dzieciństwa miała styczność z wielką gastronomią. Chociaż jej wykształcenie obejmuje socjologię zdobytą w stołecznym Collegium Civitas, to kulinaria stały się jej główną ścieżką zawodową. Swoje umiejętności doskonaliła między innymi w nowojorskim French Culinary Institute oraz w renomowanej londyńskiej restauracji, posiadającej trzy gwiazdki Michelin. Dzisiaj skupia się na zarządzaniu rodzinnymi biznesami, takimi jak cukiernia „Słodki Słony” i słynna restauracja „U Fukiera”. Napisała również książkę kulinarną pod tytułem „Słodki zielnik”.

Od 2020 roku jej mężem jest prawnik Piotr Szeląg, z którym wychowuje dwójkę dzieci: urodzoną w 2020 roku Nenę oraz Bernarda, który przyszedł na świat w 2022 roku. Jej przyrodnim bratem jest Tadeusz Müller, również związany z rynkiem gastronomicznym.

Przed obecnym związkiem jej mężem był Paweł Rucz, ale ich drogi rozeszły się ostatecznie w 2019 roku. Oprócz ścisłej współpracy z matką nad różnymi kulinarnymi projektami, z powodzeniem realizuje też autorskie pomysły na biznes.

19

Lara Gessler zaskakuje strojem na evencie. Pasy i etniczna koronka

Podczas imprezy „Perlage Masters Gałkowo” Lara Gessler zaprezentowała się w bardzo interesującym wydaniu, które idealnie wpisało się w morski motyw przewodni spotkania. Jej głowę zdobiło specyficzne, białe nakrycie. Zestawiła je z koszulką w ciemnozielone paski oraz niezwykle oryginalną białą spódnicą, której dolną część wykończono barwną, etniczną koronką. Kropką nad i w tej stylizacji były płaskie, miętowe buty będące połączeniem sandałów i botków, a także niewielka torebka w identycznym odcieniu.

Stylizacja Lary Gessler wywołała spore poruszenie i po raz kolejny udowodniła, że restauratorka nie boi się modowych wyzwań.