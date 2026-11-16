Robert Lewandowski pożegna się z kadrą? Jego biograf nie ma złudzeń co do przyszłości kapitana

Przyszłość Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski znów pod znakiem zapytania

Po porażce ze Szwecją w finale baraży o mistrzostwa świata, która miała miejsce 31 marca 2026 roku, sporo kibiców obawiało się rezygnacji Roberta Lewandowskiego z dalszych występów w kadrze. Ku uciesze większości fanów napastnik pozostał w zespole, choć jego ostatnia dyspozycja wyraźnie spadła, co odbija się również na grze drużyny narodowej.

Trudno jednak winić wyłącznie jednego zawodnika w sporcie zespołowym, gdzie w pojedynkę nie da się wygrać meczu. Warto zresztą przypomnieć pierwsze starcie z Rumunią w Lidze Narodów, wygrane przez Polaków aż 6:0, w którym kapitan reprezentacji Polski zdobył aż trzy bramki. Podczas rewanżu w Bukareszcie również posłał piłkę do siatki, ale sędzia nie uznał tego trafienia z powodu spalonego.

Ostatecznie polska reprezentacja zaprezentowała się fatalnie i przegrała wyjazdowy mecz 1:2, a sam snajper dostosował się poziomem do reszty kolegów. Podczas gdy w mediach trwają dyskusje o możliwym zwolnieniu selekcjonera Jana Urbana oraz poszukiwaniach jego następcy, na nowo odżywa temat przyszłości najlepszego strzelca i prawdopodobnie najwybitniejszego piłkarza w dziejach naszej kadry.

Jeszcze przed potyczką z Rumunami głos w tej sprawie zabrał Sebastian Staszewski, który napisał książkę „Lewandowski. Prawdziwy”. Jego prognozy nie ucieszą kibiców liczących na długie występy gwiazdora w biało-czerwonych barwach.

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Sebastian Staszewski o końcu kariery Roberta Lewandowskiego w kadrze

W dniu, w którym ruszyło zgrupowanie reprezentacji prowadzonej przez Jana Urbana przed ostatnimi dwoma starciami w Lidze Narodów, Sebastian Staszewski pojawił się w programie „Studio Sport” . Autor biografii piłkarza dał tam wyraźnie do zrozumienia, że przygoda Roberta Lewandowskiego z drużyną narodową dobiega końca.

„Uważam, że wiosną nie zobaczymy Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby grał w eliminacjach mistrzostw Europy” – ocenił autor książki „Lewandowski. Prawdziwy”. Z kolei sam zawodnik podczas konferencji prasowej odniósł się do tych spekulacji, podkreślając, że „jeszcze nie jest czas, żeby z mojej strony coś klarownego zostało wypowiedziane”.

Niewykluczone jednak, że kompromitujący występ w Rumunii przyspieszy ostateczne rozstrzygnięcia kapitana w tej kwestii. Mimo wszystko obecność doświadczonego napastnika w kadrze podczas nadchodzących eliminacji do Euro 2028, niezależnie od tego, kto zasiądzie na ławce trenerskiej, wciąż wydaje się bardzo potrzebna. Choć długofalowa przebudowa zespołu jest istotna, to głównym celem pozostaje awans na mistrzostwa Europy, a z Robertem Lewandowskim w składzie, nawet będącym w gorszej dyspozycji, szanse na ten sukces wyraźnie rosną.

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