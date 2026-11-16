Czarne rajstopy idą w odstawkę. Jesienią i zimą, to będą najmodniejsze odcienie

W sezonie jesień-zima 2026/2027 modne stają się kolorowe rajstopy w głębokich, nasyconych odcieniach, odchodząc od dominacji czerni.

Wśród polecanych kolorów znajdują się burgund, bordo, czekoladowy brąz, śliwka, grafit oraz butelkowa zieleń, które mają na celu odmienić stylizacje.

Kolorowe rajstopy mogą stać się głównym akcentem stroju, dodając elegancji i stylu, a jednocześnie łatwo komponują się z różnymi elementami garderoby, zachęcając do modowych eksperymentów.

Moda lubi zaskakiwać, a trendy, które jeszcze niedawno wydawały się nie do zastąpienia, szybko ustępują miejsca nowym trendom. Nie inaczej jest z rajstopami. Choć czarne modele nadal mają swoje zwolenniczki, tej jesieni i zimy warto dać szansę nieco bardziej oryginalnym kolorom. Wbrew pozorom wcale nie trzeba rewolucjonizować całej szafy. Czasami wystarczy zmienić jeden dodatek, aby nasze stylizacje nabrały zupełnie nowego wymiaru.

Burgund i bordo. Elegancja w nieco odważniejszym wydaniu

Jednym z najciekawszych trendów są rajstopy w odcieniach burgundu i głębokiego bordo. Wyglądają szlachetnie, przyciągają wzrok, ale nie są tak krzykliwe, jak intensywna czerwień. Świetnie komponują się z szarymi sukienkami, czarnymi spódnicami oraz beżowymi płaszczami. To propozycja dla kobiet, które lubią klasykę, ale mają ochotę na odrobinę modowego szaleństwa.

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Czekoladowy brąz zamiast czerni

Brązowe rajstopy to kolejna propozycja, obok której trudno przejść obojętnie. Kolor ten już od kilku sezonów króluje w naszych stylizacjach, nic więc dziwnego, że także rajstopy w tym odcieniu są niezwykle pożądanym dodatkiem. Szczególnie modne są odcienie gorzkiej czekolady, kawy i espresso. Pasują do ubrań w kolorze karmelu, beżu, écru oraz ciepłej szarości. Można połączyć je z dzianinową sukienką i zamszowymi kozakami. Efekt? Przytulnie, elegancko i bardzo stylowo.

Śliwka i grafit dla miłośniczek subtelnych dodatków

Warto zwrócić uwagę również na śliwkowe rajstopy. Ich głęboki, lekko tajemniczy odcień doskonale współgra z czernią, granatem i szarością. Będą ciekawym uzupełnieniem wieczorowej sukienki lub prostej spódnicy midi.

Z kolei grafit to propozycja dla pań, które nie przepadają za eksperymentami. Jest mniej oczywisty niż czerń, a jednocześnie świetnie pasuje do biurowych zestawów, wełnianych sukienek i klasycznych marynarek.

Butelkowa zieleń - modowy akcent na chłodne dni

Na uwagę zasługują także ciemnozielone rajstopy. Najlepiej prezentują się w połączeniu z brązem, czernią, beżem i granatem. Można zestawić je z krótką spódnicą, golfem oraz botkami na obcasie.

Czy czarne rajstopy na dobre zniknął z naszych szaf?

Choć obecnie kolorowe rajstopy coraz częściej widywane są w stylizacjach, to te w odcieniach czerni z pewnością na dobre niż niknął z naszych szaf. Nie od dziś wiadomo, że moda nieustannie zatacza koło, a ponadczasowe klasyki potrafią wracać w najmniej spodziewanym momencie. Warto jednak wykorzystać nadchodzący sezon do modowych eksperymentów. Burgund, czekoladowy brąz, śliwka czy butelkowa zieleń udowadniają, że rajstopy wcale nie muszą być tylko praktycznym dodatkiem. Mogą stać się najciekawszym elementem całej stylizacji.

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