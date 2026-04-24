Gdzie najczęściej pracują psychopaci? Zaskakujące wyniki badań ekspertów

Osoby o skłonnościach psychopatycznych stanowią zaledwie jeden procent populacji, ale perfekcyjnie wtapiają się w tłum i skutecznie dążą do własnych celów.

Naukowe analizy dowodzą, że konkretne zaburzenia osobowości determinują wybór określonej ścieżki kariery zawodowej.

Warto poznać charakterystyczne cechy takich ludzi oraz branże, w których najłatwiej nawiązać z nimi relację.

Związek psychopatii z pracą zawodową. Gdzie można spotkać osoby bez sumienia

Często funkcjonujemy w bliskim otoczeniu ludzi wykazujących zaburzenia osobowości, zupełnie nie zdając sobie sprawy z potencjalnego zagrożenia. Zaburzenia psychopatyczne dotykają średnio jedną osobę na sto, dlatego każdego dnia mijamy takich obywateli na ulicy, w biurze czy we własnym bloku. Typowy psychopata to po prostu człowiek całkowicie pozbawiony sumienia, który potrafi wykreować niezwykle pozytywne pierwsze wrażenie na swoich rozmówcach. Taka maska ułatwia mu awansowanie na eksponowane stanowiska oraz bezwzględne wykorzystywanie nawiązanych kontaktów do realizacji prywatnych interesów. Badacze reprezentujący Uniwersytet Illinois postanowili dokładnie przeanalizować wpływ cech z kręgu ciemnej triady, obejmującej psychopatię, makiawelizm oraz narcyzm, na zawodowe wybory człowieka.

Psychopaci wybierają konkretne zawody. Wyniki eksperymentu z Uniwersytetu Illinois

Głównym założeniem eksperymentu było znalezienie korelacji między mrocznymi cechami charakteru a preferencjami na współczesnym rynku pracy. Naukowcy wzięli pod lupę grupę 636 amerykańskich studentów w przedziale wiekowym od 17 do 32 lat. Uczestnicy wypełnili specjalistyczny kwestionariusz Triarchic Psychopathy Measure diagnozujący osobowość oraz test SETPOINT, który kategoryzuje obszary zawodowe na takie dziedziny jak medycyna, sztuka, zarządzanie, przyroda czy technika. Zgromadzone dane bezsprzecznie udowodniły, że psychopaci najchętniej decydują się na profesje opierające się na bezpośrednim kontakcie z przedmiotami. Najczęściej zostają oni wykwalifikowanymi mechanikami, rzemieślnikami, elektrykami lub zawodowymi kierowcami.

QUIZ o partnerstwie. Test na toksyczny związek. Czy Twój partner Cię wyniszcza psychicznie? Pytanie 1 z 10 Czy czujesz, że w swoim partnerze nie masz wsparcia, za to on oczekuje pełnego oddania z twojej strony i w każdej sytuacji? Tak Nie Następne pytanie

Ulubione branże narcyzów. Gdzie szukają zatrudnienia osoby żądne poklasku

Zupełnie inną drogą podążają obywatele zdiagnozowani z narcystycznym zaburzeniem osobowości, którzy za wszelką cenę łakną powszechnego podziwu. Tacy ludzie celują przede wszystkim w intratne posady gwarantujące wysoki status w hierarchii społecznej. Analizy udowodniły, że narcyzi doskonale odnajdują się w branżach opartych na wywieraniu wpływu oraz szeroko pojętej twórczości. Najczęściej wybierają oni więc błyskotliwą karierę w brutalnym świecie polityki, a także w różnego rodzaju dziedzinach sztuki.

Główne cechy psychopaty. Jak rozpoznać niebezpieczne zaburzenie osobowości

Sama psychopatia pozostaje niezwykle skomplikowanym do jednoznacznego zdiagnozowania zaburzeniem, a jej nazwa wywodzi się z połączenia greckich słów oznaczających "duszę" oraz "cierpienie". Rozpoznanie takiego człowieka w swoim otoczeniu wymaga bacznej obserwacji jego codziennych zachowań. Eksperci wytypowali konkretne symptomy ułatwiające identyfikację tego problemu:

całkowita niezdolność do odczuwania empatii wobec innych istot,

notoryczne kłamstwa połączone z mistrzowskim opanowaniem technik manipulacyjnych ,

, unikanie ponoszenia konsekwencji swoich czynów i obarczanie winą osób postronnych,

brak naturalnego odruchu strachu w sytuacjach stresowych i zagrażających życiu,

ostentacyjne łamanie norm społecznych oraz obowiązujących przepisów prawa,

niezachwiana wiara we własną wybitność i wyraźną wyższość nad resztą świata.