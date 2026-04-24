Jakub Rzeźniczak odwiedził kościół po śmierci Łukasza Litewki. Ten gest chwyta za serce

Śmierć Łukasza Litewki w Dąbrowie Górniczej. Ustalenia śledczych

36-letni parlamentarzysta i ceniony aktywista stracił życie podczas jazdy na jednośladzie na terenie Dąbrowy Górniczej.

Został uderzony przez osobowe Mitsubishi prowadzone przez 57-latka, który najprawdopodobniej stracił przytomność lub zasnął w trakcie jazdy.

Nagłe odejście posła wywołało poruszenie w całym kraju, a w mediach żegnają go osoby publiczne, w tym siatkarz Marcin Możdżonek oraz piłkarz Jakub Rzeźniczak.

Dawny kapitan stołecznej Legii opublikował osobisty wpis, w którym poinformował o modlitwie w intencji zmarłego polityka i trenera Jacka Magiery.

W czwartek, 23 kwietnia, w godzinach popołudniowych polską przestrzeń publiczną obiegła wstrząsająca informacja o odejściu 36-letniego parlamentarzysty. Wielu komentatorów i obywateli początkowo brało te doniesienia za ponury żart, jednak dramatyczny scenariusz szybko znalazł potwierdzenie w faktach. Wpis potwierdzający te smutne doniesienia opublikowała w mediach społecznościowych Lewica, z którą Łukasz Litewka był związany.

"Odszedł w sposób, z którym nie potrafimy się pogodzić. Zginął w tragicznym wypadku, jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód. Łukaszu, dziękujemy Ci za Twoją pracę, energię, za Twoją ogromną wrażliwość i za to, że pokazywałeś nam, jak być lepszymi ludźmi. Twoja nieobecność pozostawi pustkę, której nic nie wypełni. Będziemy walczyć o Twoje dziedzictwo. Łączymy się w ogromnym bólu z Twoją rodziną oraz wszystkimi Bliskimi. Jesteśmy z Wami w tym niewyobrażalnie trudnym czasie"

Jak wynika ze wstępnych raportów funkcjonariuszy, 36-latek poruszał się rowerem, kiedy doszło do zderzenia czołowego z pojazdem marki Mitsubishi. Za kierownicą auta siedział 57-letni mężczyzna, który według dotychczasowych ustaleń mógł zapaść w sen lub stracić przytomność na drodze w Dąbrowie Górniczej. Polityk jest obecnie ciepło wspominany w sieci przez tysiące poruszonych użytkowników, w tym czołowe postaci ze świata polskiego sportu. Swoje wyrazy wsparcia przekazali między innymi siatkarski mistrz świata z 2014 roku Marcin Możdżonek, a także wieloletni kapitan Legii Warszawa i były reprezentant kraju Jakub Rzeźniczak.

Były zawodnik stołecznego klubu bardzo osobiście odebrał nie tylko niespodziewane odejście posła z Dąbrowy Górniczej, ale również niedawną stratę swojego dawnego szkoleniowca z czasów gry w barwach "Wojskowych". W czwartkowy poranek udał się do świątyni, aby oddać się zadumie i modlitwie w intencji zmarłego 10 kwietnia trenera Jacka Magiery. Sportowiec nie przypuszczał wówczas, że zaledwie dobę później powróci do refleksji nad przemijaniem, by prosić o spokój duszy również dla 36-letniego parlamentarzysty. Gest byłego obrońcy, który postanowił udać się kościoła, wywołał autentyczne poruszenie wśród śledzących tę sprawę internautów.

"Wczoraj rano byliśmy się pomodlić za Jacka. Dziś za Jacka i za Łukasza Litewkę… Podziękowaliśmy też za wszystko, co dobre w naszym życiu. Często nie chodzę do kościoła, ale po ostatnim czasie człowiek czuł, że musi"

Takie osobiste przemyślenia opublikował na swoim profilu na Facebooku dawny kapitan warszawskiej Legii. Piłkarz, który 16 kwietnia wziął udział w ceremoniach pogrzebowych trenera u boku wielu innych znanych zawodników, postanowił publicznie opowiedzieć o swoich odczuciach w obliczu tych trudnych dni.

