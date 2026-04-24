To imię za kilka lat będzie hitem w Polsce. Nasi zachodni sąsiedzi je uwielbiają

W ostatnich latach wyraźnie widać, że Polacy coraz chętniej sięgają po krótkie, proste imiona o globalnym charakterze. Takie, które łatwo wymówić w różnych językach i które nie tracą swojego uroku niezależnie od kraju. Inspiracje płyną głównie z Europy Zachodniej, gdzie od dawna popularne są imiona neutralne kulturowo, a jednocześnie mocno osadzone w tradycji. Właśnie w Niemcy od kilku lat jedno imię regularnie pojawia się w czołówkach rankingów i nic nie wskazuje na to, by miało szybko stracić na popularności.

Imię Noah

Chodzi o imię Noah, które stopniowo zaczyna zdobywać uznanie także w Polsce. Jest krótkie, nowoczesne i bardzo dobrze brzmi zarówno po polsku, jak i w innych językach. Jego ogromnym atutem jest uniwersalność. Pasuje zarówno do dziecka, jak i do dorosłego mężczyzny, nie kojarzy się z konkretną epoką ani modą jednego sezonu. Dodatkowo Noah ma silne, pozytywne znaczenie. Imię to symbolizuje spokój, bezpieczeństwo i nowy początek, co dla wielu rodziców ma ogromną wartość.

Noah będzie nowym hitem?

Eksperci od trendów imion nie mają wątpliwości, że Noah ma wszystko, czego potrzeba przyszłemu hitowi: międzynarodowy charakter, prostą formę i dobre skojarzenia. Choć dziś w Polsce nadal wybierane jest stosunkowo rzadko, jego popularność rośnie z roku na rok. Wiele wskazuje na to, że za kilka lat może znaleźć się w ścisłej czołówce najczęściej nadawanych imion dla chłopców. To kolejny przykład na to, że moda na imiona coraz częściej przekracza granice, a to, co dziś zachwyca Zachód, jutro może podbić polskie urzędy stanu cywilnego.

