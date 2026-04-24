Joanna Krupa wspomina zmarłego Łukasza Litewkę. Tragiczną informację dostała w urodziny

Joanna Krupa poruszona śmiercią Łukasza Litewki

Joanna Krupa miała spędzić wspaniały dzień 23 kwietnia. Tego dnia świętowała 47. urodziny i niemal od samego poranka w jej mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się posty celebrujące to święto. Zmieniło się to późnymi godzinami popołudniowymi, kiedy ton jej publikacji całkowicie się zmienił. Powodem była informacja o tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki. Na Instagramie prowadzącej programu "Top Model" zaczęły się pojawiać relacje upamiętniające polityka. Gwiazda TVN-u przekazała dalej m.in. informację o marszu, który zostanie zorganizowany w hołdzie dla śp. posła Nowej Lewicy. Joanna Krupa nie bez powodu była poruszona tą tragedią. Litewka i ona walczyli o prawa zwierząt.

Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł Lewicy miał 36 lat

Krupę i Litewkę łączyła miłość do zwierząt

Joanna Krupa jest znana nie tylko jako celebrytka i gwiazda programu "Top Model", ale również jako aktywistka. Od wielu lat walczy o prawa zwierząt w Polsce i na świecie. To łączyło ją z Łukaszem Litewką, którego jednym z głównych obszarów działań były właśnie zwierzęta. W lutym 2026 roku Joanna Krupa i Łukasz Litewka spotkali się w Sejmie, gdzie odbywały się dyskusje na temat stanu polskich schronisk. Co prawda doszło między nimi do małego spięcia, ale mieli ten sam cel. Oprócz Krupy w inicjatywę były zaangażowane także Doda i Małgorzata Rozenek-Majdan, które również pożegnały zmarłego posta.

Łukasz Litewka nie żyje

Łukasz Litewka zmarł 23 kwietnia 2026 roku w wieku 36 lat. Poseł Nowej Lewicy był ofiarą wypadku drogowego na trasie Dąbrowa Górnicza - Sosnowiec. Litewka został śmiertelnie potrącony przez 57-letniego kierowcę. Trwa śledztwo.