Córka Czerkawskiego i Scorupco ma 28 lat. Zaskakujące, czym zajmuje się na co dzień

Spis treści Zdjęcia Julii Scorupco. Tak wygląda pociecha Mariusza Czerkawskiego i Izabelli Scorupco

Córka Izabelli Scorupco oraz Mariusza Czerkawskiego skończyło 28 lat i przyciąga uwagę wyjątkowym wyglądem.

Kobieta związała swoją przyszłość zawodową z public relations, gdzie współpracuje z postaciami z Hollywood.

Niedawno pochwaliła się przyjęciem oświadczyn, jednak na co dzień stanowczo unika blasku fleszy i medialnego szumu.

Zastanawiasz się, kogo bardziej przypomina i jak wygląda jej codzienność?

Julia Scorupco urodziła się 15 września 1997 roku i obecnie jako 28-latka wyróżnia się nieprzeciętną urodą. Dziewczyna nie zdecydowała się kontynuować drogi życiowej swoich sławnych rodziców, czyli wybitnego gracza ligi NHL oraz popularnej na całym świecie aktorki. Zrezygnowała z profesjonalnego sportu, chociaż jako nastolatka trenowała koszykówkę, a także nie zainteresowała się kinem. Absolwentka cenionego Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley zdobyła dyplom z zakresu socjologii oraz medioznawstwa. Aktualnie jej domem jest Los Angeles, gdzie realizuje się zawodowo w agencji PR, odpowiadając za wizerunek i promocję wielkich gwiazd, premier kinowych oraz dużych koncertów.

Znany ojciec wielokrotnie podkreślał, że jego córka jest osobą niezwykle ambitną i bardzo mocno zaangażowaną w swoje obowiązki zawodowe. Mariusz Czerkawski otwarcie wspomniał o jej licznych podróżach biznesowych, takich jak choćby wyjazd do Brazylii powiązany z kampanią promocyjną wielkiego kinowego hitu. Chętnie udziela się również w mediach społecznościowych, a na jej instagramowym profilu można odnaleźć relacje z wyjazdów, obrazki z codziennego życia oraz ujęcia w towarzystwie najbliższych.

W czerwcu 2025 roku do opinii publicznej dotarły radosne wieści o zaręczynach 28-latki. Ten wyjątkowy moment Julia Scorupco celebrowała wspólnie z rodziną i przyjaciółmi w malowniczym Santa Barbara. Choć jej rodzice podjęli decyzję o rozwodzie w 1998 roku, gdy była zaledwie małym dzieckiem, kobieta nieustannie dba o serdeczne i ciepłe relacje z obojgiem z nich. Na co dzień ceni sobie spokój i elegancję, budując swoją karierę z dala od obiektywów aparatów, a na pierwszym miejscu stawia ukochane osoby.

