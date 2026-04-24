Córka Czerkawskiego i Scorupco ma 28 lat. Zaskakujące, czym zajmuje się na co dzień

Michał Chojecki
2026-04-24 11:22

Związek małżeński wybitnego hokeisty Mariusza Czerkawskiego oraz znanej aktorki Izabelli Scorupco trwał zaledwie od 1996 do 1998 roku, jednak dawni partnerzy do dziś utrzymują świetny kontakt. Ich wspólna córka, Julia Scorupco, ma już 28 lat i zachwyca urodą. Sprawdziliśmy, jak potoczyły się jej losy zawodowe i prywatne.

Julia Scorupco, córka Mariusza Czerkawskiego i Izabelli Scorupco
Galeria zdjęć 42
  • Córka Izabelli Scorupco oraz Mariusza Czerkawskiego skończyło 28 lat i przyciąga uwagę wyjątkowym wyglądem.
  • Kobieta związała swoją przyszłość zawodową z public relations, gdzie współpracuje z postaciami z Hollywood.
  • Niedawno pochwaliła się przyjęciem oświadczyn, jednak na co dzień stanowczo unika blasku fleszy i medialnego szumu.
  • Zastanawiasz się, kogo bardziej przypomina i jak wygląda jej codzienność? Szczegóły znajdziesz w naszym materiale.

Julia Scorupco urodziła się 15 września 1997 roku i obecnie jako 28-latka wyróżnia się nieprzeciętną urodą. Dziewczyna nie zdecydowała się kontynuować drogi życiowej swoich sławnych rodziców, czyli wybitnego gracza ligi NHL oraz popularnej na całym świecie aktorki. Zrezygnowała z profesjonalnego sportu, chociaż jako nastolatka trenowała koszykówkę, a także nie zainteresowała się kinem. Absolwentka cenionego Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley zdobyła dyplom z zakresu socjologii oraz medioznawstwa. Aktualnie jej domem jest Los Angeles, gdzie realizuje się zawodowo w agencji PR, odpowiadając za wizerunek i promocję wielkich gwiazd, premier kinowych oraz dużych koncertów.

Znany ojciec wielokrotnie podkreślał, że jego córka jest osobą niezwykle ambitną i bardzo mocno zaangażowaną w swoje obowiązki zawodowe. Mariusz Czerkawski otwarcie wspomniał o jej licznych podróżach biznesowych, takich jak choćby wyjazd do Brazylii powiązany z kampanią promocyjną wielkiego kinowego hitu. Chętnie udziela się również w mediach społecznościowych, a na jej instagramowym profilu można odnaleźć relacje z wyjazdów, obrazki z codziennego życia oraz ujęcia w towarzystwie najbliższych.

W czerwcu 2025 roku do opinii publicznej dotarły radosne wieści o zaręczynach 28-latki. Ten wyjątkowy moment Julia Scorupco celebrowała wspólnie z rodziną i przyjaciółmi w malowniczym Santa Barbara. Choć jej rodzice podjęli decyzję o rozwodzie w 1998 roku, gdy była zaledwie małym dzieckiem, kobieta nieustannie dba o serdeczne i ciepłe relacje z obojgiem z nich. Na co dzień ceni sobie spokój i elegancję, budując swoją karierę z dala od obiektywów aparatów, a na pierwszym miejscu stawia ukochane osoby.

Mariusz Czerkawski: Polski hokej się budzi. Wierzę w kolejnego Polaka w NHL