Szybka powtórka z matematyki. Wiesz, ile to jest 81+9×6 −9×3=? Na podanie poprawnej odpowiedzi masz 10 sekund

Podobnie jak mięśnie, nasz mózg wymaga regularnych ćwiczeń, by utrzymać sprawność, koncentrację i doskonałą pamięć na lata.

Eksperci podkreślają, że łamigłówki matematyczne są idealnym narzędziem do pobudzania szarych komórek i rozwijania logicznego myślenia.

Zmierz się z błyskawicznym wyzwaniem umysłowym i przekonaj się, czy potrafisz znaleźć prawidłowe rozwiązanie w zaledwie kilka sekund.

Łamigłówki i zagadki zmuszają mózg do analizy, logicznego myślenia i szukania niestandardowych rozwiązań. Dzięki temu pomagają rozwijać zdolność koncentracji oraz utrzymywać umysł w dobrej formie niezależnie od wieku. Szczególnie skuteczne okazują się łamigłówki matematyczne. Choć wielu osobom matematyka kojarzy się przede wszystkim ze szkolnymi obowiązkami, w rzeczywistości rozwiązywanie zagadek liczbowych może być świetną rozrywką. Takie zadania angażują różne obszary mózgu odpowiedzialne za logiczne myślenie, analizę i pamięć roboczą. Warto zatem każdego dnia poświęcić nawet krótką chwilę na matematyczną gimnastykę.

Czy matematyka powinna być na maturze? - Plac Zabaw, odc 18

Ile to jest 81+9×6−9×3=? Rusz głową i podaj poprawną odpowiedź w mniej niż 10 sekund

Niezależnie od tego, czy jesteś pasjonatem liczb, czy też matematyka kojarzy ci się z trudami szkolnej ławki, warto obliczać nawet najprostsze działania, ponieważ są one doskonałym narzędziem do trenowania naszego umysłu. Wiecie już, ile to jest 81+9×6−9×3=? Jeśli nie, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

Ile to jest 81+9×6−9×3=? - rozwiązanie krok po kroku

Krok 1. Wykonujemy mnożenie w kolejności zapisu od lewej do prawej:

9 × 6 = 54

9 × 3 = 27

Otrzymujemy:

81 + 54 − 27

Krok 2. Wykonujemy dodawanie:

81 + 54 = 135

Otrzymujemy:

135 − 27

Krok 3. Wykonujemy odejmowanie:

135 − 27 = 108

Poprawna odpowiedź: 81+9×6−9×3=108

Udało wam się obliczyć działanie w mniej niż 10 sekund? Jeśli tak, należą wam się brawa!