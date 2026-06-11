Terminarz piłkarskiej ekstraklasy na nowy sezon. Lech Poznań ponownie podejmie na inaugurację Cracovię

Jesienne mecze do 14 grudnia

Jesienią zespoły grające w piłkarskiej ekstraklasie rozegrają 18 kolejek. Zmagania rozpoczną się 24 lipca. Runda zakończy się natomiast 14 grudnia.

Do rywalizacji na wiosnę po przerwie zimowej drużyny powrócą 29 stycznia. Ostatnia kolejka sezonu 2026/27 została zaplanowana na 22 maja 2027 roku. W całym sezonie nie ma zaplanowanych kolejek w środku tygodnia.

Jakie zmiany dla pucharowiczów?

W związku z udziałem pięciu zespołów w kwalifikacjach europejskich pucharów, zaplanowano odpowiednio pierwsze mecze w krajowych rozgrywkach. Spotkania Lech Poznań – Cracovia i Górnik Zabrze – Śląsk Wrocław odbędą się w sobotę 25 lipca.

Dzień później, w niedzielę, zagrają natomiast krakowska Wisła z GKS-em Katowice oraz Raków Częstochowa z Wisłą Płock. Jak co roku, drużyny grające w pucharach mają prawo do przełożenia dwóch meczów w pierwszych rundach kwalifikacyjnych.

"Przy tworzeniu terminarza łącznie uwzględniliśmy 116 uwag. Chciałbym z tego miejsca podziękować wszystkim klubom za profesjonalną współpracę. Udało się stworzyć kalendarz, który godzi interesy drużyn, operatorów stadionów oraz jest skonsultowany z odpowiednimi służbami czuwającymi nad bezpieczeństwem. Jesteśmy przekonani, że podobnie jak poprzedni sezon, rozgrywki 2026/27 dostarczą kibicom wielu emocji i będą cieszyć się równie dużym zainteresowaniem" - tłumaczył cytowany w komunikacie spółki jej dyrektor operacyjny Marcin Stefański.

Derby i ligowe klasyki

Spośród trzech beniaminków tylko Wisła zagra na początku przed własną publicznością. Śląsk wyjedzie do Zabrza, a Wieczysta Kraków zmierzy się jako gość z Radomiakiem.

W 6. kolejce rozegrane zostaną pierwsze z sześciu derbów Krakowa pomiędzy Wisłą a Wieczystą. Będzie to sytuacja, w której po raz pierwszy od sezonu 1994/95 w ekstraklasie rywalizują trzy kluby z tego samego miasta.