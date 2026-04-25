Katarzyna Nosowska zgoliła włosy na transmisji Łatwoganga. W ruch poszła maszynka!

Zbiórka Łatwoganga przekroczyła dziesiątki milionów złotych na leczenie dzieci

Od siedemnastego kwietnia Patryk Garkowski bezustannie prowadzi relację na żywo, aby wspomóc najmłodszych pacjentów zmagających się z chorobami nowotworowymi. Twórca internetowy zaprasza do swojego mieszkania rozpoznawalne postaci i nieustannie zachęca publiczność do wpłacania datków. Założony na początku próg pół miliona złotych został błyskawicznie przekroczony, a obecnie na koncie fundacji widnieją już dziesiątki milionów złotych. Z każdym kolejnym dniem padają zupełnie nowe rekordy finansowe.

Przed kamerami zaprezentowała się już cała plejada popularnych postaci, wśród których nie zabrakło muzyków, celebrytów oraz znanych sportowców. Obecność rozpoznawalnych gości w mieszkaniu influencera napędza ogromne zainteresowanie inicjatywą, co bezpośrednio przekłada się na błyskawiczny wzrost zebranych środków. Obserwatorzy i eksperci zgodnie nazywają ten projekt absolutnym fenomenem, z jakim polski internet jeszcze nigdy się nie spotkał.

Katarzyna Nosowska i Kevin Mglej zgolili głowy na transmisji u Łatwoganga

Internetowy maraton pomocowy obfituje w całkowicie nieprzewidywalne sytuacje z udziałem osób publicznych. Najwięcej emocji budzi radykalne ścinanie włosów przed setkami tysięcy oglądających osób. Znani celebryci zasiadają w specjalnie przygotowanym fotelu i pozbywają się swoich fryzur, co stanowi potężną motywację dla widzów do otwierania portfeli.

Ten gest niesie za sobą niezwykle ważne przesłanie i jest wyraźnym znakiem wsparcia dla pacjentów oddziałów onkologicznych, którzy tracą włosy w wyniku chemioterapii. Publiczność nie kryje silnego poruszenia, a kwota zbiórki szybuje w górę z niesamowitą prędkością. Każde publiczne użycie maszynki do golenia generuje w sieci tysiące pozytywnych komentarzy.

Dwudziestego piątego kwietnia na radykalną zmianę wizerunku zdecydowała się blogerka Maffashion, po której na fotelu usiadła żona Cezarego Pazury. Następnie czupryny pozbył się Kevin Mglej, czyli partner wokalistki Roksany Węgiel, a w godzinach wieczornych do akcji wkroczyła legendarna piosenkarka Katarzyna Nosowska.

Agata Kulesza obcięła włosy Katarzynie Nosowskiej. Piosenkarka ogoliła Aleksandrę Domańską

Żona popularnego aktora zadeklarowała wcześniej ścięcie jasnych włosów po przekroczeniu progu pięćdziesięciu milionów złotych, natomiast była wokalistka zespołu Hey obiecała zrobić to samo przy pięćdziesięciu pięciu milionach. Obie panie wzorowo dotrzymały słowa, chociaż żadna z nich nie zakładała, że tak potężne sumy pojawią się na koncie w tak ekspresowym tempie.

Przepraszam najmocniej za spóźnienie, ale nie przypuszczałam, że tak szybko pójdzie. A mam daleko. Mam ze sobą fryzjerkę Agatę Kuleszę, wspaniałą aktorkę polską, która mnie ogoli, jak również mam niespodziankę, bo mam jeszcze jedną koleżankę, wspaniałą aktorkę - mówiła Nosowska na streamie.

Chwilę później piosenkarka uzupełniła swoją wypowiedź, nie kryjąc ogromnego poruszenia całą sytuacją.

Dla mnie to jest zaszczyt. Jestem tak przejęta tym, co tutaj się wyprawia, nawet nie macie pojęcia. Miałam mieć sobotę ze sprzątaniem, nie tknęłam niczego. Od rana siedzę i się wgapiam. Działajmy, bo ludzie czekają w kolejce. To jest bardzo ważne, bo ten moment, ten akt pozbycia się włosów dla wielu osób jest bardzo, bardzo trudny. A ja pomyślałam, że, kurde, to nie jest nic strasznego!

Przez cały czas na nagraniu można było usłyszeć Agatę Kuleszę, która stanowczo prosiła koleżankę o zachowanie nieruchomej pozycji podczas używania maszynki.

Wolałabym być chudsza do tej fryzury - śmiała się piosenkarka.

Kiedy fryzura zniknęła z głowy gwiazdy, Katarzyna Nosowska opuściła fotel, przejęła sprzęt tnący i osobiście pozbawiła włosów zaprzyjaźnioną aktorkę Aleksandrę Domańską. Obie zaprezentowały się w nowych wydaniach wyjątkowo korzystnie.

