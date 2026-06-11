Doda świętuje sukces singla "Pamiętnik". Zaskakujące zdjęcie bez ubrań

Doda rozebrała się z okazji złotej płyty

Od wielu lat Doda udowadnia, że świetnie potrafi połączyć artystyczne osiągnięcia z umiejętnością przyciągania uwagi mediów. Niezależnie od tego, czy chodzi o nowy utwór, koncert czy wpis w internecie, jej działania szybko stają się powodem do ożywionych dyskusji. Tym razem piosenkarka miała wyjątkowy powód do radości, ponieważ jej piosenka „Pamiętnik” zyskała status złotej płyty. Artystka zdecydowała się uczcić ten sukces w sposób bardzo odważny, z charakterystyczną dla siebie pewnością siebie. Opublikowane na Instagramie zdjęcie w mgnieniu oka przyciągnęło wzrok tysięcy fanów.

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Doda świętuje sukces bez ubrań. Tylko z krążkiem

Na zdjęciu Doda prezentuje się ze złotą płytą, która stanowi centralny punkt ujęcia. Piosenkarka wybrała bardzo śmiały sposób pochwalenia się swoim sukcesem, utrzymując wszystko w prowokacyjnym i pełnym blasku stylu. Fotografię uzupełniła zwięzłym, ale bardzo konkretnym opisem: „Doda to złota dziewczyna”.

Te zaledwie kilka słów wywołało lawinę komentarzy. Wielbiciele pospieszyli z gratulacjami, zaznaczając, że to nie przypadek, iż wokalistka od lat zajmuje pozycję jednej z najważniejszych gwiazd na polskiej scenie muzycznej.

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Nie ulega wątpliwości, że to nie tylko samo nagrodzenie przyciągnęło uwagę użytkowników sieci. Liczni internauci zwracali uwagę na doskonałą formę Dody. Piosenkarka od lat dba o swoje zdrowie i kondycję, a efekty tej pracy regularnie pokazuje na swoich profilach. Tym razem także nie brakowało słów uznania dla jej figury.

Zdjęcie wywołało setki reakcji ze strony obserwatorów. Część z nich koncentrowała się na muzycznym triumfie, podczas gdy inni otwarcie podziwiali śmiałość artystki. Z komentarzy jasno wynika, że Doda ponownie udowodniła swoją zdolność do podsycenia zainteresowania wokół własnej osoby, sprawiając, że mówi o niej cała sieć.

Sama gwiazda jest bardzo zadowolona z kolejnego zawodowego triumfu. Utwór „Pamiętnik” okazał się jednym z bardziej komentowanych przebojów ostatnich miesięcy, a przyznanie złotej płyty to dowód na to, jak wielką popularnością cieszy się wśród odbiorców.

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