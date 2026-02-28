Marek Papszun po przełamaniu złej passy. Trener Legii komentuje odejście gwiazdy

Czy wygrana w meczu z Wisłą Płock stała się punktem zwrotnym dla zespołu z Łazienkowskiej? Szkoleniowiec nie krył, że ten wynik miał fundamentalne znaczenie dla morale zawodników, którzy od dłuższego czasu zmagali się z ogromną presją. Sukces ten pozwolił na chwilę oddechu po koszmarnej serii porażek. Jednak Legia dalej jest w strefie spadkowej.

„- Eksplozja radości była duża - powiedział Papszun. - Biorąc pod uwagę serię porażek, to nie ma co się dziwić drużynie i nam wszystkim. Zdjęliśmy duży ciężar z pleców. Plecak był coraz cięższy, a tych kamieni było coraz więcej”

Zimowe okno transferowe zakończyło się dla Legii znaczącym osłabieniem bloku defensywnego. Szeregi Wojskowych opuścił doświadczony Steve Kapuadi, który zdecydował się na przenosiny do Widzewa Łódź – zespołu również walczącego o utrzymanie w elicie. Według informacji pojawiających się w mediach, stołeczny klub zarobił na tej transakcji trzy miliony euro.

„- Dyrektor sportowy Michał Żewłakow wyjaśnił, że sytuację finansową klubu jest bardzo trudna - zaznaczył Papszun odnosząc się do sprzedaży Kapuadiego. - To chyba komentuje cały temat. To powinno jeszcze bardziej nas zjednoczyć. Pokazać powagę sytuacji wszystkim w klubie i całej społeczności, że tylko razem możemy się z tego dźwignąć. Jest jak jest, nie ma co płakać. Nie powinniśmy żyć zbytnio historią ani marzeniami, lecz przyszłością”

Problemy kadrowe Legii

Włodarze klubu nie zaplanowali sprowadzenia zastępstwa za sprzedanego obrońcę. Marek Papszun nie wskazał żadnych konkretnych nazwisk potencjalnych następców, sugerując konieczność pracy z obecną kadrą. Sytuacja wymaga od trenera szukania nowych rozwiązań.

„- Być może na jego miejsce wskoczy zawodnik, który będzie równie dobry albo lepszy - przyznał. - Po to ja jestem, po to jest sztab. Zobaczymy, czy to wypracujemy. Trzeba myśleć trochę inaczej, długofalowo. Sytuacja jest jaka jest. Trzeba działać w takich okolicznościach, jakie są”

Papszun o Radosławie Kucharskim

W mediach głośno zrobiło się o potencjalnym powrocie Radosława Kucharskiego na stanowisko dyrektora sportowego przy Łazienkowskiej. Działacz, który obecnie związany jest z Wisłą Płock. Papszun stanowczo odciął się od tych spekulacji, podkreślając, że jego priorytetem jest wyłącznie walka o utrzymanie zespołu w Ekstraklasie.

„- Można wymyślać różne historie i to się dobrze sprzedaje - odparł trener. - Łatwo połączyć kropki, że jesteśmy kolegami, że znamy się, że poprzednio Radosław Kucharski chciał mnie w Legii. To się wszystko zbiera w całość. Dziś walczę z Legią o utrzymanie i nie jest moją rolą poszukiwanie dyrektorów sportowych, jeśli oni są w klubie. To w ogóle jakaś abstrakcja. Nie zajmuję się takimi tematami. To nie jest moja rola”