Jagiellonia kontra Legia w Ekstraklasie. Czy regeneracja wystarczy na lidera z Białegostoku?

Wyzwanie regeneracji dla Jagiellonii

Jagiellonia rozegrała intensywne spotkanie we Florencji, gdzie po dogrywce odpadła z Ligi Konferencji. Mimo ambitnej postawy i odrobienia strat z pierwszego meczu, zespół nie zdołał awansować do ćwierćfinału rozgrywek.

Już w niedzielę na Jagiellonię czeka ligowy mecz z Legią Warszawa, która ostatnio odniosła ważne zwycięstwo po długiej przerwie. Stołeczna drużyna, broniąca się przed spadkiem, przyjedzie do Białegostoku podbudowana dobrym wynikiem, co zapowiada trudne starcie.

"My mamy już duże doświadczenie w takich momentach. Bardzo często powtarzam piłkarzom, że zmęczenie to jest taka sama emocja jak smutek, żal, rozczarowanie i bardzo duże rezerwy, pokłady energii, siły, są w mentalności, w sferze mentalnej" - powiedział szkoleniowiec.

Jak ważna będzie rola kibiców Jagiellonii?

Trener Siemieniec podkreślił, że mentalność drużyny jest kluczowa po trudnym meczu we Włoszech. Wyraził nadzieję, że doświadczenia z Ligi Konferencji, mimo odpadnięcia, zbudują siłę zespołu na kolejne ligowe spotkania.

Szkoleniowiec bardzo liczy na wsparcie kibiców, którzy mogą ponieść drużynę do zwycięstwa. Celem jest stworzenie atmosfery, gdzie rywal będzie grał przeciwko całemu stadionowi, a nie tylko jedenastu zawodnikom, co ma dodać dodatkowej energii.

Kto zagra w meczu Jagiellonia Legia?

W meczu z Legią zabraknie kapitana Jagiellonii, Tarasa Romanczuka, pauza z powodu czwartej żółtej kartki w obecnej kolejce. Do składu wracają natomiast wszyscy nominalni stoperzy, którzy byli zawieszeni w poprzednim ligowym spotkaniu.

Do dyspozycji sztabu szkoleniowego będą również Nahuel Leiva i Kajetan Szmyt, niezgłoszeni do rozgrywek europejskich. Niepewny jest natomiast występ Kamila Jóźwiaka i Norberta Wojtuszka, którzy zeszli z urazami z boiska w meczu z Fiorentiną. Mecz Jagiellonia – Legia rozpocznie się w niedzielę o 14.45 na Chorten Arenie w Białymstoku.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.