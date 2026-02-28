MŚ 2026 w Meksyku. Delegacja FIFA w drodze po niepokojących wydarzeniach?

FIFA weryfikuje przygotowania Meksyku do MŚ 2026

Prezydent Meksyku, Claudia Sheinbaum, poinformowała o nadchodzącej wizycie delegacji Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej (FIFA). Jej celem jest dokładny przegląd planów związanych z bezpieczeństwem oraz infrastrukturą transportową przed Mistrzostwami Świata 2026. Sheinbaum odbyła rozmowę telefoniczną z prezydentem FIFA, Giannim Infantino, który potwierdził, że mecze mundialu w Meksyku odbędą się zgodnie z harmonogramem. Infantino zwrócił uwagę na konieczność uregulowania kwestii ruchu drogowego w trzech miastach gospodarzach: Meksyku, Monterrey i Guadalajarze. Ma to zagwarantować sprawną mobilność wszystkim kibicom podróżującym na turniej.

Claudia Sheinbaum zapewniła publicznie we wtorek, że fani przybywający do Meksyku na mundial nie będą narażeni na żadne ryzyko. Oświadczenie to pojawiło się po serii niepokojących wydarzeń, które wstrząsnęły krajem. Dwa dni wcześniej zabicie barona narkotykowego Nemesio Oseguery, znanego jako "El Mencho", przez armię meksykańską, wywołało falę brutalnych akcji odwetowych. Wydarzenia te objęły 13 meksykańskich stanów i doprowadziły do śmierci co najmniej 73 osób, co budziło obawy międzynarodowej społeczności.

Kim był "El Mencho" i gdzie zagra Polska?

"El Mencho" był wówczas najbardziej poszukiwanym szefem kartelu w Meksyku, a jego przestępcza sieć obejmowała niemal cały kraj. Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa uznała organizację kierowaną przez Oseguerę za terrorystyczną. Za informacje prowadzące do jego schwytania Stany Zjednoczone oferowały nagrodę w wysokości 15 milionów dolarów. Śmierć bossa kartelu wywołała szczególnie niebezpieczną sytuację w Guadalajarze, jednym z miast-gospodarzy piłkarskich Mistrzostw Świata.

Mecze mundialu 2026 odbędą się również w stolicy Meksyku oraz w Monterrey. Łącznie w Meksyku rozegranych zostanie 13 ze 104 spotkań całego turnieju, którego współgospodarzami są także USA i Kanada. Sam turniej zaplanowano w dniach 11 czerwca – 17 lipca. Reprezentacja Polski ma szansę na udział w Mistrzostwach Świata 2026, a o jej występie zadecydują marcowe baraże. Biało-czerwoni muszą pokonać Albanię 26 marca u siebie, a następnie zwycięzcę meczu Ukraina – Szwecja 31 marca na wyjeździe. W przypadku awansu Polska trafiłaby do grupy F z Holandią, Japonią i Tunezją, z którą miałaby zagrać w Monterrey.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.