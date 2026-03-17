Kungs prezentuje album „OUT LOUD”: Klubowa rewolucja i powrót do korzeni!

Kungs powrócił z nową płytą! Powstający między tętniącymi życiem centrami muzycznymi – Paryżem, Londynem i Los Angeles – materiał to prawdziwa gratka dla miłośników groove’u, analogowych brzmień i elektronicznego pulsu. Po latach globalnych sukcesów, Kungs, czyli Valentin Brunel, zaczął zastanawiać się nad tym, w jaki sposób konsumowana jest muzyka taneczna. Przez lata kierował swoje produkcje przede wszystkim do radiowych odbiorców, ale teraz zapragnął przywrócić swojej muzyce jej korzenie – surową, klubową energię.

„OUT LOUD” to album nagrany przede wszystkim z myślą o klubach i występach na żywo: energetyczny, intensywny i bezpośredni. Jednocześnie Kungs nie traci melodyjnego instynktu i popowej wrażliwości, dzięki którym zaistniał na światowej scenie. To idealne połączenie chwytliwych melodii z głębokim, tanecznym bitem.

Na płycie pojawia się starannie dobrana grupa współpracowników, którzy wnieśli swoje unikalne brzmienia do projektu. Jednym z nich jest Channel Tres, którego słyszymy w „NASTY” – jednym z najbardziej chwytliwych numerów na płycie, z pulsującą linią basu i charakterystycznym wokalem, który z pewnością rozgrzeje parkiety. Na płycie pojawia się również Theophilus London – wieloletni przyjaciel artysty. Efektem ich współpracy jest utwór „GALAXY”, który nawiązuje do klimatu soulu z lat 80., przenosząc słuchaczy w nostalgiczną podróż.

Serce „OUT LOUD” to nagrany wspólnie z Boys Noize utwór „GET AWAY”. To surowe połączenie techno, disco i italo disco, które otwiera album i kształtuje jego brzmieniową tożsamość. Sam Kungs podkreśla, że w tym utworze udało mu się osiągnąć „magiczny balans” między bardziej industrialną surowością projektu a jego melodyjnym ciepłem, tworząc prawdziwie hipnotyzujące doświadczenie.

Wśród innych gości, którzy wzbogacili brzmienie „OUT LOUD”, są także: PNAU w mechanicznym i energetycznym „LIGHT ME UP”, CHANEY w „ADDICTED” oraz Stevie Appleton w „BODY TALK”. Każda z tych kolaboracji wnosi coś nowego i świeżego, tworząc spójną, ale różnorodną całość.

Kungs zdobył światowy rozgłos w 2016 roku za sprawą debiutanckiego albumu „Layers” oraz globalnego hitu „This Girl”, który przekroczył już miliard odtworzeń i szybko ugruntował jego pozycję jako jednego z najważniejszych elektronicznych artystów z Francji. Od tamtej pory konsekwentnie buduje międzynarodową renomę – w 2021 roku wydał „Never Going Home”, post-lockdownowy letni hit, który uzyskał status diamentowej płyty we Francji i pokrył się platyną w kilku europejskich krajach.

Kungs ma na koncie miliardy streamów na całym świecie, koncerty w roli headlinera i występy na największych festiwalach, takich jak Tomorrowland, Ultra czy Coachella, a także współprace obejmujące pop, disco i undergroundową muzykę taneczną. Jego twórczość to nieustanna ewolucja i poszukiwanie nowych inspiracji.