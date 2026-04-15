Marcin Prokop rozstał się z żoną. Fani przypominają jego dawne słowa o małżeństwie

Rozwód Marcina Prokopa. Fani przypominają stary wywiad

Wiadomość o rozpadzie małżeństwa prezentera i Marii Prażuch-Prokop wywołała poruszenie. Zakochani uchodzili za idealny duet, konsekwentnie unikali skandali i chronili prywatność. Po ponad dwóch dekadach podjęli decyzję o rozstaniu. Opublikowali niezwykle krótki komunikat, omijając zbędne szczegóły. Użytkownicy sieci błyskawicznie zaczęli szukać ukrytych powodów, przypominając sobie archiwalną rozmowę gwiazdora sprzed około dwóch lat.

Marcin Prokop szczerze o żonie. Zaskakujące słowa gwiazdora

Archiwalny wywiad ponownie podbija internet przez ogromną bezpośredniość prezentera. Gwiazdor wyznał wówczas, że jego partnerka nigdy nie należała do jego wiernych wyznawczyń. Zamiast bezrefleksyjnego oklaskiwania, oferowała mu surową i momentami bolesną krytykę. Prezenter twierdził jednak, że dokładnie takiego podejścia wtedy wymagał.

Tłumaczył, że funkcjonowanie u boku bezkrytycznego klakiera szybko prowadzi do wybujałego ego. Partnerka skutecznie hamowała takie zapędy. Kobieta systematycznie sprowadzała męża na ziemię, pilnując jego bezwzględnego kontaktu z realnym światem.

Taka postawa gwarantowała oparcie, ale oznaczała absolutny brak litości. Marcin Prokop wprost przyznawał, że momentami bywało mu niezwykle ciężko. Mocno doceniał jednak to regularne "stawianie do pionu".

W świetle informacji o rozwodzie tamte wyznania nabierają zupełnie nowego znaczenia. Obserwatorzy głośno analizują, czy za postawą "wymagającej nauczycielki" nie narastał chłód. Pojawiają się sugestie, że związek zbudowany na ciągłej ocenie stał się zbyt przytłaczający. Szczególnie w bezlitosnym świecie mediów, pełnym potężnej presji i codziennych, silnych emocji.

Moja żona mnie urealnia. Znaczy, czasami dostrzega rzeczy, które człowiek zajęty sobą, swoim światem, swoim otoczeniem, pracujący na sobie, tak jak my, ludzie w mediach [...] może przestać dostrzegać. I ona mi tę uważność przywraca. Bo byłoby oczywiście bardzo łatwo żyć u boku kogoś, kto jest twoim wiernym, nieustającym fanem, kto cię klepie po plecach w każdej chwili, kiedy cię obserwuje, kto ci kibicuje niezależnie od tego, co zrobisz. I wiele osób wpada w taką pułapkę, życia z kimś, kto jest łatwym, kto cię smaruje cały czas nieustającym masełkiem, ale to prosto droga do tego, żeby rozhuśtać w sobie toksyczny narcyz [...]. Więc to, że moja małżonka nie jest moją fanką bezkrytyczną, nie jest moją cheerleaderką, tylko jest raczej panią profesor, która jak mnie ocenia, to robi to rzeczowo i nie podciąga mi ocen w górę, to powoduje też [...], że tak zupełnie mi nie odbiło, że jednak mam tę samoświadomość - mówił parę lat temu Prokop w rozmowie na kanale Balans.