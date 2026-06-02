Długi weekend w czerwcu nie dla każdego oznacza wolne. Przedszkola w piątek działają na specjalnych zasadach

Czy piątek 5 czerwca 2026 roku to dzień wolny w przedszkolu?

Kalendarz na 2026 rok sprzyja planowaniu urlopów. Boże Ciało obchodzimy 4 czerwca, co sprawia, że wystarczy wziąć jeden dzień wolnego, aby cieszyć się czterodniowym weekendem. Dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym kluczową kwestią jest jednak to, czy placówki ich pociech będą wtedy normalnie funkcjonować. Warto pamiętać, że piątek 5 czerwca nie jest ustawowym dniem wolnym od pracy. Oznacza to, że urzędy, biura i sklepy działają zazwyczaj bez zmian, a to samo dotyczy jednostek oświatowych, choć ich tryb pracy może zostać zmodyfikowany.

Przedszkola publiczne, w przeciwieństwie do szkół, są tak zwanymi placówkami nieferyjnymi. Oznacza to, że nie obowiązują w nich przerwy w nauce, takie jak ferie zimowe czy przerwy świąteczne, które znamy z kalendarza szkolnego. Co do zasady przedszkola powinny być otwarte przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. Z tego powodu piątek po Bożym Ciele jest dla nauczycieli i pracowników obsługi normalnym dniem pracy, chyba że zapadły inne, lokalne decyzje administracyjne.

Dlaczego w przedszkolach nie ma tzw. dni dyrektorskich?

Wielu rodziców czuje się zdezorientowanych, gdy widzi, że starsze dzieci uczęszczające do podstawówek mają wolne, podczas gdy młodsze rodzeństwo w przedszkolu musi stawić się na zajęciach. Wynika to bezpośrednio z przepisów prawa oświatowego. Dyrektorzy szkół mają do dyspozycji pulę tak zwanych dni dyrektorskich, które mogą dowolnie rozdysponować w ciągu roku szkolnego, często wybierając właśnie piątki po świętach. Dyrektorzy przedszkoli publicznych nie posiadają takich uprawnień i nie mogą samodzielnie ogłosić dnia wolnego.

O ewentualnym zamknięciu przedszkola publicznego w konkretnym dniu decyduje organ prowadzący, którym najczęściej jest gmina lub miasto. Decyzja taka nie zapada jednak bezpodstawnie. Musi ona zostać poprzedzona wspólnym wnioskiem dyrektora placówki oraz rady przedszkola lub rady rodziców. Jeśli gmina przychyli się do takiego wniosku i zarządzi przerwę w pracy placówki, rodzice muszą zostać o tym poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, aby mogli zorganizować opiekę we własnym zakresie.

Dyżury i grupy łączone – o czym muszą pamiętać rodzice?

Najczęściej spotykanym rozwiązaniem w piątek 5 czerwca 2026 roku będzie praca przedszkola w trybie dyżurowym. Ze względu na to, że wielu rodziców decyduje się wtedy na urlop i zostawia dzieci w domu, frekwencja w grupach drastycznie spada. Aby zoptymalizować pracę, dyrekcje decydują się na łączenie grup. Dzieci z różnych roczników mogą spędzać czas w jednej sali pod opieką wychowawców, którzy w tym dniu pełnią dyżur. Dla dziecka może to oznaczać czasową zmianę opiekuna lub zabawę z innymi kolegami niż zazwyczaj.

Kluczowym obowiązkiem rodzica w takiej sytuacji jest terminowe złożenie deklaracji o obecności dziecka. Placówki zbierają takie informacje zazwyczaj na tydzień lub dwa przed długim weekendem. Jest to niezbędne, aby intendent mógł zamówić odpowiednią liczbę produktów spożywczych, a firma cateringowa dostarczyła właściwą ilość posiłków. Brak zgłoszenia dziecka na listę obecności może skutkować tym, że przedszkole nie będzie w stanie zapewnić mu jedzenia w tym konkretnym dniu, nawet jeśli maluch zostanie przyprowadzony rano do placówki.

Przedszkola niepubliczne a długi weekend czerwcowy

Sytuacja w przedszkolach prywatnych i niepublicznych wygląda nieco inaczej, ponieważ mają one większą swobodę w kształtowaniu swojego kalendarza. Szczegółowe zasady funkcjonowania takich miejsc w dni graniczące ze świętami ustawowymi są zazwyczaj zapisane w statucie placówki lub w umowie, którą rodzice podpisują przy zapisywaniu dziecka. Często zdarza się, że przedszkola niepubliczne odgórnie ustalają dni wolne w okolicach Bożego Ciała, wliczając je w harmonogram roczny.

Warto więc znacznie wcześniej zajrzeć do kalendarza przedszkolnego lub zapytać o plany na 5 czerwca 2026 roku bezpośrednio u wychowawcy. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnego stresu i konieczności szukania opieki na ostatnią chwilę. Niezależnie od typu placówki, komunikacja z dyrekcją jest najlepszym sposobem na ustalenie, czy nasz maluch będzie miał zapewnioną opiekę, czy też musimy zaplanować ten czas wspólnie w domu.