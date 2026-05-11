Kuba Wojewódzki ujawnił zwycięzcę "Tańca z Gwiazdami". Internauci węszą spisek w Polsacie

Kuba Wojewódzki przerywa finał "Tańca z Gwiazdami". Ujawnienie wyników

Ostatni odcinek telewizyjnego show "Taniec z Gwiazdami" budził ogromne zainteresowanie od wielu tygodni. Ostatni sezon uchodzi za najbardziej zacięty w dziejach całego formatu, a fani do samego końca nie wiedzieli, komu przypadnie legendarna Kryształowa Kula. Na parkiecie zaprezentowały się duety, które przez minione miesiące zapewniały widowni mnóstwo wrażeń oraz spektakularnych pokazów. Telewizja Polsat przygotowała niezwykłą scenografię, a wszystkie układy taneczne dopracowano do perfekcji. Atmosfera oczekiwania osiągała w telewizyjnym studiu punkt kulminacyjny. Właśnie w trakcie tych największych emocji do akcji wkroczył Kuba Wojewódzki, promując swój internetowy program "WojewódzkiKędzierski" na fali popularności finałowego starcia. Od tego momentu w mediach społecznościowych zaczęła się gigantyczna afera.

Zobacz też: Monika Richardson na finale "Tańca z Gwiazdami" dosłownie błyszczała! Prześwitująca koszula i... brudne buty?!

26

Wpis Kuby Wojewódzkiego o Gamou Fallu. Fani węszą telewizyjny spisek

Znany dziennikarz reklamował najnowszy materiał z udziałem ekspertów oceniających występy w "Tańcu z Gwiazdami", zamieszczając w sieci zestaw intrygujących zagadnień o telewizyjnych kulisach. Prezenter rzucał sarkastycznymi uwagami na temat miłosnych relacji, zakulisowych sporów oraz bolesnych potknięć podczas rywalizacji. Ostatecznie największą aferę wywołała tylko jedna krótka linijka tekstu.

Zobacz też: Tłum znanych twarzy na finale "Tańca z Gwiazdami". Julia Wieniawa odkryła umięśniony brzuch!

Sonda Oglądasz podcast "Wojewódzki&Kędzierski? Tak Nie Rzadko

"Dlaczego wygrał Gamou".

Użytkownicy internetu natychmiast podjęli dyskusję, czy gwiazdor stacji TVN nie przekazał informacji o ostatecznym werdykcie przed jego telewizyjnym ogłoszeniem. Pod opublikowanym postem błyskawicznie namnożyło się mnóstwo rozmaitych domysłów.

Pewna grupa komentujących uznała całe zajście za klasyczny żart prezentera, który od dawna wykorzystuje prowokację i uwielbia nakręcać dyskusje wokół popularnych programów rozrywkowych. Z kolei reszta obserwatorów wyrażała głębokie przekonanie o posiadaniu przez dziennikarza poufnych wiadomości z pierwszej ręki.

Podejrzenia podsycał fakt, że to właśnie Gamou Fall od dłuższego czasu uchodził w kuluarach za głównego kandydata do odniesienia ostatecznego triumfu. Również firmy przyjmujące zakłady wskazywały tego konkretnego aktora jako niemal pewnego zdobywcę prestiżowego trofeum.

Publikacja dziennikarza w mgnieniu oka obiegła przestrzeń wirtualną, a odbiorcy wnikliwie sprawdzali każdy fragment jego wypowiedzi. Niektórzy ostro krytykowali go za zniszczenie finałowej niespodzianki, podczas gdy inni docenili ten ruch jako genialny sposób na zareklamowanie nowego podcastu. Pojawiały się również opinie, że twórca programu "WojewódzkiKędzierski" wyśmienicie opanował sztukę przyciągania uwagi opinii publicznej i wywoływania skandali w najbardziej strategicznych momentach.

Zobacz też: Pavlović jak czarna bogini, Sykut-Jeżyna w miedzianych cekinach, a Kasprzyk? Na finale "Tańca z Gwiazdami" było co oglądać!