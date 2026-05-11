Egzamin ósmoklasisty 2026. Uczniowie w panice szukają przecieków CKE! Czy arkusze wyciekły do sieci?

Harmonogram egzaminów: trzy dni emocji

Egzamin ósmoklasisty w 2026 roku potrwa od 11 do 13 maja. Uczniowie zmierzą się kolejno z:

11 maja – język polski

12 maja – matematyka

13 maja – język obcy nowożytny

Sam egzamin z polskiego przewidziano na 150 minut, a osoby z dostosowaniami mogą pisać nawet do 180 minut.

Internet huczy od plotek. Ósmoklasiści polują na przecieki

W poniedziałkowy poranek fora, TikTok i grupy na Facebooku pękają w szwach od pytań o „sprawdzone tematy” i „wycieknięte screeny arkuszy”. To niemal tradycja – im bliżej rozpoczęcia egzaminu, tym więcej sensacyjnych doniesień i tym większy chaos informacyjny.

Wielu uczniów próbuje przewidzieć, co przygotowała CKE. W sieci najczęściej przewijają się dwa tytuły: „Dziady” oraz „Balladyna”. To właśnie te lektury – zdaniem młodzieży – mają największe szanse trafić do polecenia wypracowania.

Co typują uczniowie? Najgorętsze tropy

W internetowych dyskusjach dominują przede wszystkim lektury:

Dziady cz. II — bo motyw winy, kary i duchów to egzaminowy klasyk.

Balladyna — dzięki bogactwu motywów: ambicja, władza, zbrodnia, konsekwencje wyborów.

Niektórzy wskazują też na bardziej uniwersalne tematy, takie jak przyjaźń, rodzina czy odpowiedzialność, które często pojawiają się w arkuszach CKE.

Dlaczego przeciekom nie można ufać?

Choć w sieci krążą „sensacyjne dowody”, warto zachować zdrowy rozsądek. Najczęściej:

większość przecieków to zwykłe fałszywki, tworzone dla zabawy lub z chęci wywołania paniki,

część linków prowadzi do stron próbujących wyłudzić dane,

udostępniane „arkusze” bywają elementem oszustwa,

CKE co roku podkreśla, że prawdziwe materiały egzaminacyjne są zabezpieczone i nie wypływają wcześniej.

Krótko mówiąc: pogoń za przeciekami może przynieść więcej szkody niż pożytku.

Egzaminu ósmoklasisty nie da się oblać

W ferworze stresu wielu uczniów zapomina o jednej kluczowej rzeczy: egzamin ósmoklasisty nie ma progu zaliczenia. Nie można go „nie zdać”. Wynik wpływa jedynie na rekrutację do szkoły średniej, ale sam egzamin jest obowiązkowy.

To oznacza, że nawet jeśli stres będzie ogromny, nie ma ryzyka „oblanych” egzaminów.

Ostatnie chwile przed startem

W szkołach czuć napięcie, ale też ekscytację. Jedni powtarzają lektury, inni przeglądają memy, a część uczniów próbuje się wyciszyć spacerem lub muzyką. O godzinie 9:00 wszystko stanie się jasne – prawdziwe arkusze trafią na ławki, a internetowe „przecieki” znikną w mgnieniu oka.

