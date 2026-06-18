Kuba Wojewódzki ogłosił koniec. "Obaj lubimy wyzwania i mamy własne ścieżki"

Kuba Wojewódzki kończy wspólny podcast z Piotrem Kędzierskim

Wieść o zakończeniu internetowego projektu "WojewódzkiKędzierski" została ogłoszona na Instagramie Kuby Wojewódzkiego. Prezenter poinformował, że aktualnie tworzony epizod nie jest tylko zapowiedzią letniej przerwy, ale stanowi oficjalny finał całego cyklu.

W długim komunikacie dziennikarz cofnął się pamięcią do pierwszych dni znajomości z Piotrem Kędzierskim. Przypomniał spotkania, kooperacje w stacjach radiowych i kolejne stopnie kariery zawodowej, które w końcu zaowocowały powstaniem jednego z najchętniej słuchanych podcastów w naszym kraju.

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Od stacji radiowej po sukces w internecie. Kariera Wojewódzkiego i Kędzierskiego

W swoim wpisie w mediach społecznościowych Kuba Wojewódzki zaznaczył, że ich współpraca wystartowała jeszcze przed rozkwitem popularności podcastów. Razem tworzyli program "Książę i Żebrak" na antenie Rock Radia, a z czasem przeszli do newonce, gdzie rozpoczęli cykl "Wojewódzki Kędzierski. Rozmowy".

Gdy Kędzierski zakończył swój etap w newonce, Wojewódzki podjął decyzję o odejściu razem z kolegą. Niedługo potem obaj nawiązali współpracę z redakcją Onetu, gdzie od 2022 roku współtworzyli podcast "WojewódzkiKędzierski". Audycja w krótkim czasie zyskała ogromne grono odbiorców, a w ich studiu gościli reprezentanci kultury, polityki, rozrywki czy świata sportu.

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Wojewódzki ostatecznie zamyka projekt

Z relacji Wojewódzkiego wynika, że postanowienie o końcu wspólnego cyklu zostało podjęte dużo wcześniej. Prezenter wyjawił, że o swoich zamiarach poinformował Kędzierskiego jeszcze w bieżącym roku.

W 2026 poinformowałem Piotra, że to nasz ostatni wspólny sezon. Obaj lubimy wyzwania i mamy własne ścieżki, aby im sprostać. Wierzę, że po "Tańcu z gwiazdami" Kędzior zbudował się, włączył dopalacze i spokojnie znajdzie własną przestrzeń w mediach. Kędzior. Dziękuję za wszystko. I do usłyszenia…

Z komunikatu prezentera można wywnioskować, że finał podcastu nie wynika z żadnego sporu, a jest po prostu naturalnym zwieńczeniem pewnego czasu i startem nowych przedsięwzięć zawodowych dla obydwu mężczyzn.

Jakie plany mają Wojewódzki i Kędzierski?

Według informacji przekazanych serwisowi Wirtualnemedia.pl przez osoby z Ringier Axel Springer Polska, Kuba Wojewódzki nie żegna się z Onetem po finale obecnego sezonu. Zapowiedziano, że we wrześniu wystartuje on z nowym, solowym podcastem. Jednocześnie prowadzone są prace nad innym formatem z udziałem Piotra Kędzierskiego. Dokładne informacje na temat jego dalszej pracy w Onecie mają zostać podane w niedalekiej przyszłości.

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