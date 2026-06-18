Liga Narodów siatkarzy. Jakie szanse na grę ma Bartłomiej Bołądź?

Powrót do treningów po finale Ligi Mistrzów

Na początku czerwca atakujący rozpoczął zgrupowanie w Spale. Wcześniej, 17 maja, jego klub Aluron CMC Warta Zawiercie przegrał w finale Ligi Mistrzów z włoską ekipą Sir Sicoma Monini Perugia. Z powodu długiego sezonu klubowego zawodnik miał skróconą przerwę przed dołączeniem do kadry narodowej. Mimo dodatkowych obowiązków w postaci wizyt u sponsorów siatkarz spędził krótkie wakacje z rodziną w Grecji.

Zajęcia w Spale odbywają się w zmodyfikowanych warunkach, ponieważ część drużyny rywalizowała na turnieju w Azji. Nad zawodnikami czuwa oddzielny sztab szkoleniowy, który realizuje założenia pierwszego trenera Nikoli Grbicia. Obecność graczy o najwyższym poziomie zaawansowania technicznego pozwala na przeprowadzenie pełnowartościowych i intensywnych treningów. Rozgrywki ligowe nie przyniosły atakującemu poważnych kontuzji fizycznych.

"- Dobrze byliśmy przygotowani przez trenera Andrzeja Zahorskiego. Najważniejsze, że udało się bez kontuzji cały sezon na fajnym poziomie zagrać. Jak się zdobywa też medale, to zmęczenie troszkę odchodzi na bok - ocenił."

Kiedy Polacy zagrają w turnieju w Gliwicach?

Rywalizacja o miejsce w kadrze na pozycji atakującego pozostaje niezwykle zacięta i angażuje wielu świetnych zawodników. Młodzi gracze, czyli Bartosz Gomułka oraz Aliaksei Nasevich, dobrze zaprezentowali się podczas inauguracyjnych meczów w chińskim Linyi. Biało-czerwoni zanotowali w tym mieście dwa zwycięstwa oraz dwie porażki, co skutkowało utratą pierwszego miejsca w światowym rankingu. Dodatkową szansą dla atakujących z Zawiercia jest przerwa regeneracyjna dotychczasowego kapitana zespołu, Bartosza Kurka.

Rok wcześniej blisko 32-letni gracz przegrał walkę o wyjazd na mistrzostwa świata na Filipinach z Kewinem Sasakiem. Było to ogromne zaskoczenie, ponieważ w 2024 roku siatkarz wywalczył w Paryżu srebrny medal olimpijski. Dobra postawa w okresie przygotowawczym do rozgrywek ligowych zaowocowała powrotem zawodnika do najwyższej dyspozycji fizycznej. Kolejne spotkania kadry odbędą się w dniach 24-28 czerwca w Gliwicach, gdzie Polska zmierzy się z Belgią, Turcją, Niemcami i Argentyną.