Korupcja w powiecie jarosławskim. Inspektor ITD usłyszał 35 zarzutów

Zarzuty korupcyjne dla inspektora z powiatu jarosławskiego

Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zakończyli śledztwo prowadzone przeciwko 55-letniemu inspektorowi ITD. Mieszkaniec powiatu jarosławskiego został oskarżony o przyjmowanie korzyści majątkowych podczas pełnienia obowiązków służbowych. Mężczyzna usłyszał łącznie 35 zarzutów, a całe postępowanie było nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Przemyślu. Policjanci zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na skierowanie aktu oskarżenia do sądu.

Mechanizm przyjmowania korzyści majątkowych od kierowców

Śledztwo w tej sprawie zostało wszczęte w połowie września 2025 roku dzięki informacjom uzyskanym przez policjantów z rzeszowskiej komendy wojewódzkiej. Z ustaleń wynika, że inspektor ITD przyjmował pieniądze od cudzoziemców w zamian za określony sposób przeprowadzania kontroli drogowych. Mężczyzna uzależniał przebieg weryfikacji obowiązków transportowych od otrzymania korzyści finansowej, co pozwalało kierowcom uniknąć kar pieniężnych oraz grzywien. Według śledczych 55-latek z procederu tego uczynił sobie stałe źródło dochodu, naruszając przy tym przepisy dotyczące warunków przewozu drogowego.

Środki zapobiegawcze i grożąca kara więzienia

W toku czynności procesowych wobec oskarżonego zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. 55-latek został objęty policyjnym dozorem oraz musiał wpłacić poręczenie majątkowe w wysokości 30 000 zł. Dodatkowo mężczyzna został zawieszony w czynnościach służbowych i otrzymał zakaz opuszczania kraju. Za przestępstwa, których się dopuścił, grozi mu teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności. Zebrane dowody potwierdziły, że w korupcyjny proceder zaangażowanych było także wiele innych osób.

Odpowiedzialność 23 obywateli Ukrainy za wręczanie łapówek

Zarzuty w tej sprawie usłyszało również 23 obywateli Ukrainy, którzy wręczali inspektorowi korzyści majątkowe. Mężczyźni przekazywali pieniądze w zamian za odstąpienie od kontroli przestrzegania obowiązków i warunków przewozu drogowego, co było działaniem niezgodnym z prawem. Funkcjonariusze potwierdzili, że osoby te miały bezpośredni związek z przestępczą działalnością 55-letniego funkcjonariusza. Osobom, które wręczały korzyści majątkowe, grozi teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl