Tak odstraszysz pająki. Będą omijać dom szerokim łukiem. Wystarczy wetrzeć w parapet jeden składnik

Letnie miesiące często oznaczają wzmożoną obecność pająków w naszych mieszkaniach, co zauważalnie obniża komfort codziennego życia i utrudnia spokojny wypoczynek.

Warto zastosować łatwo dostępne rozwiązanie, które opiera się na zapachu silnie odstraszającym te stawonogi od przekraczania progów budynków mieszkalnych.

Istnieją budżetowe metody zabezpieczenia przestrzeni życiowej, dzięki którym owady te przestaną traktować Twoje pokoje jako sprzyjające środowisko do zakładania pajęczyn.

Sprawdzony sposób na pająki w domu. Jak skutecznie odstraszyć insekty?

Znaczna część społeczeństwa nie toleruje obecności pająków w swoich domach. Te charakterystyczne stworzenia szukają schronienia w budynkach przeważnie w okresie letnim, wykorzystując otwarte z powodu upałów okna. Wpuszczane w ten sposób do środka insekty szybko znajdują dla siebie odpowiednie kąty i zakładają pajęczyny. Nic dziwnego, że lokatorzy aktywnie poszukują metod zapobiegających niekontrolowanemu namnażaniu się tych nieproszonych gości. Zaskoczenie przez chodzącego po ścianie sypialni pająka tuż przed snem należy do wyjątkowo nieprzyjemnych doświadczeń. W celu zminimalizowania ryzyka takich spotkań warto zastosować naturalne aromaty odstraszające pająki, a w szczególności woń mięty, która działa na te organizmy silnie drażniąco.

Quiz tylko dla doświadczonych kobiet. Twoja babcia miałaby w tym quizie 10/10 Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na wybielenie firanek jest: Upranie ich w ocćie Pranie z dodatkiem sody oczyszczonej Namoczenie ich z dodatkiem płynu do mycia naczyń Następne pytanie

Olejek miętowy na parapety. Pająki zaczną omijać Twoje mieszkanie

Pająki wykazują dużą nietolerancję na zapach mięty, co czyni ją potężną bronią w walce z ich inwazją. Rozprowadzenie tego konkretnego aromatu w pomieszczeniach stanowi doskonałą barierę ochronną. Należy jednak zadbać o długotrwałe zabezpieczenie newralgicznych punktów, przez które owady dostają się do środka. Wystarczy wetrzeć roztwór na bazie mięty pieprzowej bezpośrednio w ramy okienne, progi drzwiowe oraz zewnętrze części parapetów. Proces przygotowania mikstury polega na wymieszaniu kilku kropel olejku eterycznego ze zwykłą wodą, a następnie obfitym spryskaniu wszystkich potencjalnych dróg wejścia. Alternatywnym rozwiązaniem jest ułożenie nasączonych tym specyfikiem płatków kosmetycznych w kątach pokojów.

Domowe odstraszacze pająków. Kreda i cytrusy pomogą zabezpieczyć dom

Inną bardzo budżetową metodą powstrzymywania tych stworzeń jest wykorzystanie najzwyklejszej szkolnej kredy. Obrysowanie nią konturów wokół stolarki okiennej i drzwiowej skutecznie blokuje wędrówki insektów do wnętrza budynku. Podobnie odstraszająco działają na nie intensywne aromaty owoców cytrusowych. Rozłożenie resztek skórek po obranych cytrynach, grejpfrutach czy pomarańczach w często uczęszczanych przez pajęczaki miejscach przyniesie natychmiastowe rezultaty. W sezonie letnim niezwykle pomocne okazuje się zamontowanie gęstych moskitier, które stanowią fizyczną przeszkodę nie do pokonania dla większości owadów. Należy jednocześnie pamiętać o regularnym sprzątaniu, ponieważ nagromadzone stosy makulatury, tekturowych pudeł czy nieużywanych ubrań to idealne środowisko do zakładania gniazd.

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