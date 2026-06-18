Oszustwa w powiecie strzelińskim. Policjanci rozbili grupę działającą metodą na wnuczka

Oszustwo na córkę w powiecie strzelińskim

Na początku czerwca 2026 roku do komendy w Strzelinie zgłosiła się 69-letnia kobieta, która poinformowała o staniu się ofiarą przestępstwa. Podczas rozmowy telefonicznej uwierzyła osobie podającej się za jej córkę, która twierdziła, że spowodowała wypadek drogowy. Rozmówczyni przekonywała seniorkę, że pilnie potrzebuje pieniędzy, aby uniknąć odpowiedzialności za to zdarzenie. Mieszkanka powiatu strzelińskiego przekazała środki, będąc przekonaną, że pomaga bliskiej osobie w trudnej sytuacji.

Zatrzymania we Wrocławiu i zabezpieczone narkotyki

Dzięki działaniom operacyjnym policjanci z wydziału kryminalnego namierzyli podejrzanych na terenie Wrocławia. Jako pierwszy w ręce funkcjonariuszy wpadł 19-letni mężczyzna, który w strukturze grupy pełnił funkcję tak zwanego odbieraka i zajmował się przejmowaniem gotówki. W wyniku dalszych czynności mundurowi zatrzymali drugą osobę odpowiedzialną za wsparcie logistyczne całego procederu. Podczas realizacji działań policjanci znaleźli i zabezpieczyli także środki, których posiadanie jest zabronione przez Ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla podejrzanych

Obaj zatrzymani usłyszeli już prokuratorskie zarzuty, które dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz posiadania nielegalnych substancji. Sąd Rejonowy w Strzelinie przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy i obecnie trwa szczegółowa analiza zgromadzonego materiału dowodowego. Policjanci nie wykluczają, że w najbliższym czasie dojdzie do kolejnych zatrzymań osób związanych z tą sprawą.

Walka z oszustwami na seniorach

Strzelińscy kryminalni regularnie podejmują działania operacyjne i profilaktyczne, aby ograniczyć liczbę przestępstw wymierzonych w bezpieczeństwo mieszkańców. Oszuści działający metodami na policjanta lub na wnuczka wciąż aktywnie wykorzystują emocje oraz poczucie odpowiedzialności swoich ofiar. Często podszywają się pod członków rodziny, funkcjonariuszy różnych służb lub pracowników instytucji państwowych, aby wyłudzić oszczędności pod pretekstem akcji policyjnej. Mundurowi zapowiadają dalsze zdecydowane działania przeciwko osobom czerpiącym korzyści z oszukiwania osób starszych.

Źródło: Policja.pl