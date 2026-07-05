Ukochana Erlinga Haalanda stroni od blasku fleszy. Znali się z boiska, a dziś wychowują syna

Spis treści Kim jest Isabel Haugseng Johansen? To ona na co dzień wspiera Erlinga Haalanda

Isabel Haugseng Johansen oraz Erling Haaland pochodzą z niewielkiej norweskiej miejscowości Bryne. To właśnie w szkółce tamtejszego zespołu Bryne FK zetknęli się ze sobą po raz pierwszy jeszcze w czasach dziecięcych. Połączyła ich miłość do futbolu, ponieważ przyszła partnerka zawodnika również trenowała w żeńskiej sekcji. Uczucie między nimi narodziło się w okolicach 2021 roku. Snajper zdradził w jednej z rozmów, że to wybranka przejęła inicjatywę i jako pierwsza nawiązała z nim kontakt, sprawdzając grunt pod znajomość. Pomimo ogromnej popularności gracza, zakochani bardzo rygorystycznie chronią swoją prywatność. Brunetka regularnie pojawia się jednak na stadionach, dopingując ukochanego w kluczowych starciach, między innymi podczas mistrzostw świata.

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Kim jest Isabel Haugseng Johansen? To ona na co dzień wspiera Erlinga Haalanda

Kobieta przyszła na świat 15 lipca 2004 roku, co oznacza, że dzieli ich czteroletnia różnica wieku na korzyść piłkarza. Obecnie nie zajmuje się już profesjonalnym sportem, ale chętnie udziela się w mediach społecznościowych. Na swoim instagramowym profilu pokazuje kulisy codziennego życia, chwaląc się pasją do gotowania oraz relacjami z podróży. W grudniu 2024 roku wspólne życie pary uległo ogromnej zmianie za sprawą narodzin pierwszego syna, co dodatkowo umocniło ich relację.

Wielu uważa ją za klasyczną i skromną dziewczynę z sąsiedztwa, która ceni sobie naturalność oraz wierność. Zamiast pchać się na pierwsze strony gazet, woli stanowić ciche oparcie dla gwiazdora. Zakochani lubią spędzać wolne chwile w ojczyźnie, ciesząc się zwykłymi przyjemnościami, do których należy choćby wspólne granie w Minecrafta. W środowisku piłkarskim pełnym przelotnych romansów ich relacja udowadnia, że szczere uczucie zapoczątkowane na murawie potrafi przetrwać próbę czasu i wielką karierę. Reprezentant Norwegii często zaznacza, że znajomość specyfiki piłkarskiego środowiska przez jego partnerkę ma dla niego kolosalne znaczenie. Norweżka jest dla niego nie tylko miłością i matką, ale przede wszystkim powierniczką, a ich związek stanowi dowód na zachowanie pokory w świecie wielkich pieniędzy.

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