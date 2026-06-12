Która piosenka Shakiry na mundial była najlepsza? "Waka Waka", "La La La" czy "Dai Dai"? [SONDA]

Mundial 2010: "Waka Waka (This Time for Africa)"

"Waka Waka (This Time for Africa)" to pierwsza piosenka Shakiry na mundial. W 2010 roku mistrzostwa po raz pierwszy w historii odbywał się w Afryce. Gospodarzem było RPA. To z tego względu w tytule jej piosenki pojawiło się "to czas na Afrykę". Utwór nagrała razem z południowoafrykańskim zespołem Freshlyground. Wiele osób uważa, że to najlepsza i najbardziej pamiętana piosenka MŚ w historii, choć nie brakuje głosów, że bardziej ikonicznym utworem jest "La copa de la vida" Ricky'ego Martina z 1998 roku. Są jednak też przeciwnicy "Waka Waka", którzy uważają, że późniejsze piosenki Shakiry na mundiale były lepsze.

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Mundial 2014: "La La La"

W 2014 Shakira powróciła z kolejnym utworem na mundial, choć początkowo hitem tych mistrzostw świata miała być inna kompozycja. Oficjalną piosenką wybraną przez FIFA było "We Are One (Ole Ola)", którą śpiewali Pitbull, Jennifer Lopez i Claudia Leitte. Utwór nie został jednak entuzjastycznie przyjęty przez kibiców, a na jego niekorzyść na pewno zadziałały porównania do "Waka Waka". Shakira postanowiła więc wykorzystać mundial do promocji swojej nowej płyty "Empire", którą wydała dwa miesiące przed turniejem. "La La La" to tak naprawdę inna wersja jej utworu "Dare (La La La)". Shakira dodała bardziej "stadionową" aranżację i zaprosiła do udziału brazylijskiego piosenkarza Carlinhosa Browna.

Mundial 2026: "Dai Dai"

Mundial 2026 to wielki powrót Shakiry. Po 12 latach kolumbijska piosenkarka wraca z kolejną piosenką na mundial. "Dai Dai" to jej duet z nigeryjskim artystą Burna Boyem. Reakcje są mieszane. Jedni uważają, że kawałek jest dobry, a inni, że dużo gorszy od poprzedników.

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