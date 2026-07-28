Zatrzymanie w sprawie zabójstwa pod Sieradzem. Przełom po ponad 30 latach

Zatrzymanie mieszkańca powiatu brodnickiego

23 lipca 2026 roku funkcjonariusze z łódzkiego Archiwum X Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali 50-letniego mężczyznę na polecenie prokuratora z Sieradza. Mieszkaniec powiatu brodnickiego jest podejrzany o dokonanie zabójstwa mężczyzny w 1994 roku oraz o szczególnie zuchwałą kradzież z włamaniem, do której doszło na początku lipca 2026 roku. Straty wynikające z włamania do lokalu w Brodnicy oszacowano na blisko 150 000 zł. 25 lipca 2026 roku Sąd Rejonowy w Sieradzu przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt. Przed zatrzymaniem mężczyzna ukrywał się w lesie, ponieważ obawiał się odpowiedzialności za niedawną kradzież.

Zabójstwo w lesie pod Sieradzem w 1994 roku

Historia tej sprawy rozpoczęła się 14 stycznia 1994 roku, kiedy w kompleksie leśnym na terenie powiatu sieradzkiego odnaleziono ciało nieznanego mężczyzny. Zwłoki były częściowo ukryte pod ziemią oraz leśną ściółką. Na miejscu zdarzenia śledczy zabezpieczyli odzież ofiary oraz liczne ślady kryminalistyczne, które wskazywały na morderstwo. Prowadzone pierwotnie postępowanie przez prokuraturę i policję w Sieradzu nie pozwoliło wtedy na ustalenie tożsamości zmarłego ani sprawców tej zbrodni. Sprawa pozostawała niewyjaśniona przez trzy dekady, aż do momentu ponownego podjęcia działań przez śledczych.

Nowoczesne badania DNA i rekonstrukcja twarzy

W grudniu 2023 roku Prokuratura Okręgowa w Sieradzu przejęła postępowanie i rozpoczęła ponowną analizę akt oraz dowodów rzeczowych. Prokurator zlecił oznaczenie profilu DNA ofiary oraz wykonanie badań genetycznych śladów biologicznych pobranych z jego odzieży. Uzyskane wyniki pozwoliły na ustalenie profilu DNA mężczyzny, który został zatrzymany 23 lipca 2026 roku. W toku śledztwa przygotowano sześć opinii biegłych z instytutów w Bydgoszczy oraz Krakowie. Dodatkowo specjaliści z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie dokonali rekonstrukcji wyglądu twarzy zmarłego na podstawie jego czaszki oraz cech fenotypowych zapisanych w DNA.

Podejrzany miał 17 lat w chwili czynu

Ze zgromadzonego materiału wynika, że zamordowany mężczyzna w połowie listopada 1993 roku mógł przebywać na terenie powiatu brodnickiego. Zatrzymany 50-latek w momencie popełnienia zarzucanej mu zbrodni był 17-latkiem. W przeszłości mężczyzna był już wielokrotnie karany za przestępstwa przeciwko mieniu oraz życiu i zdrowiu, za co odbywał wieloletnie wyroki pozbawienia wolności. Z uwagi na jego wiek w chwili dokonywania zabójstwa grozi mu kara od 8 do 15 lat pozbawienia wolności albo 25 lat więzienia. Portret odtworzonej twarzy ofiary został opublikowany w mediach w kwietniu 2026 roku.

Apel policji do mieszkańców Brodnicy

Służby proszą o pomoc wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę z opublikowanego portretu lub posiadają informacje na temat okoliczności jego śmierci. Apel jest skierowany w szczególności do mieszkańców Brodnicy i okolicznych miejscowości. Osoby posiadające wiedzę w tej sprawie proszone są o kontakt z Prokuraturą Okręgową w Sieradzu lub Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi. Policjanci podkreślają, że zatrzymanie podejrzanego było możliwe dzięki ścisłej współpracy prokuratury z funkcjonariuszami z Łodzi oraz Brodnicy.

Źródło: Policja.pl