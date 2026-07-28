Zatrzymanie w Biskupcu. 40-latek podejrzany o napaść na policjanta i handel narkotykami

Pościg za Land Roverem w Biskupcu

Zdarzenia mające swój początek 30 czerwca 2026 roku rozpoczęły się od próby kontroli drogowej, której kierowca Land Rovera postanowił uniknąć. Mężczyzna nie zatrzymał pojazdu i podjął ucieczkę przed funkcjonariuszami policji. Podczas próby zatrzymania samochodu jeden z policjantów odniósł obrażenia ciała, które nie zagrażały jego życiu. Kierowca po pewnym czasie zdecydował się porzucić auto i kontynuować ucieczkę pieszo, jednak mundurowi rozpoznali w nim osobę, która była im już wcześniej znana.

Ponad 300 gramów narkotyków zabezpieczonych przez policję

W porzuconym pojeździe funkcjonariusze znaleźli ponad 200 gramów marihuany oraz mefedronu, a kolejne substancje odurzające zabezpieczono w mieszkaniu 40-latka. Nad sprawą pracowali kryminalni z Biskupca oraz grupa operacyjno-procesowa, w tym technik kryminalistyki, który zajął się zabezpieczaniem śladów i nagrań z monitoringów. W momencie zatrzymania mężczyzny policjanci ujawnili przy nim kolejne porcje zakazanych środków. Łącznie w toku prowadzonych działań zabezpieczono ponad 300 gramów nielegalnych substancji.

Tymczasowy areszt dla 40-letniego podejrzanego

Dzięki pracy biskupieckich kryminalnych ustalono miejsce pobytu podejrzanego, co umożliwiło jego skuteczne zatrzymanie. 40-latek usłyszał szereg zarzutów, w tym napaści na policjanta, niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Mężczyzna odpowie także za handel narkotykami i posiadanie ich znacznych ilości. Sąd przychylił się do wniosku policji oraz prokuratury, decydując o osadzeniu podejrzanego w areszcie na okres 3 miesięcy.

Źródło: Policja.pl