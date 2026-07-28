Zatrzymania narkotykowe w Małopolsce. Grupa mogła wprowadzić do obrotu ponad 100 kg narkotyków

Rozpracowanie grupy narkotykowej przez policjantów z Krakowa

Funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zajmowali się sprawą przemytu narkotyków do Polski od października 2025 roku. Według ustaleń śledczych grupa przestępcza działała w latach 2024 i 2025 na terenie województw małopolskiego, podkarpackiego oraz dolnośląskiego. W tym czasie podejrzani mogli wprowadzić do obrotu ponad 100 kg różnego rodzaju środków odurzających, które trafiały na rynek w południowej części kraju. Pierwsze zatrzymania w tej sprawie miały miejsce na początku lutego 2026 roku, gdy policjanci ujęli jednego z dilerów i zabezpieczyli 2 kg marihuany przygotowanej do sprzedaży.

Zatrzymania w powiecie sądeckim i Krakowie

Kolejne intensywne działania policji zostały przeprowadzone 6 lipca 2026 roku na terenie powiatu sądeckiego. Funkcjonariusze wspierani przez mundurowych z Nowego Sącza zatrzymali trzech mężczyzn w wieku 27, 28 i 36 lat. Z ustaleń wynika, że zajmowali się oni sprowadzaniem dużych ilości narkotyków i zaopatrywaniem w nie lokalnych sprzedawców. Następnego dnia, 7 lipca 2026 roku, w Krakowie policjanci zatrzymali czwartego podejrzanego. Jest to 25-latek powiązany ze środowiskiem pseudokibiców jednego z krakowskich klubów, który na wieść o zatrzymaniu wspólników ukrył się w wynajmowanym mieszkaniu i prawdopodobnie planował opuszczenie kraju.

Tymczasowy areszt i zarzuty dla podejrzanych

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztowania na 3 miesiące wobec wszystkich czterech zatrzymanych mężczyzn. Są oni podejrzani o uczestnictwo w obrocie znaczną ilością środków odurzających i substancji psychotropowych oraz o uprawę konopi innych niż włókniste. W toku wcześniejszych czynności policjanci zatrzymali w tej sprawie jeszcze trzy inne osoby i zabezpieczyli kilka kilogramów narkotyków. Śledztwo jest prowadzone przez krakowską policję pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu.

Źródło: Policja.pl