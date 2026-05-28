Lewandowski wrócił do Wrocławia i wspomniał Jacka Magierę. Te słowa poruszają do głębi

Robert Lewandowski we Wrocławiu

Napastnik zawitał do stolicy Dolnego Śląska, z którą wiążą go wyjątkowe wspomnienia pierwszego pobytu na zgrupowaniu drużyny narodowej. Miało to miejsce w 2009 roku, kiedy nasza ekipa rywalizowała ze Słoweńcami, a spotkanie zakończyło się wynikiem remisowym. Najbliższy sprawdzian to starcie towarzyskie przeciwko Ukrainie na nowoczesnym wrocławskim obiekcie. Podczas rozmowy z przedstawicielami mediów lider kadry musiał odnieść się także do swojej sytuacji po niedawnych zmianach barw klubowych.

Kwestia kolejnego kroku w karierze napastnika pozostaje otwartą kartą, co przyznał sam zawodnik, zaznaczając brak ostatecznych ustaleń. Wybór nowego zespołu będzie kluczowy, jednak na ten moment brakuje mu konkretnych ustaleń i wyznaczonego terminu podjęcia decyzji. Lider ataku kadry zadeklarował, że czas przyniesie klarowniejszy obraz jego sportowej przyszłości, do której podchodzi bez żadnego sztywnego planu.

Zakończenie sezonu na najwyższym europejskim poziomie przyniosło napastnikowi zasłużone wytchnienie po okresie ogromnych napięć. Codzienna presja oraz dynamika decydujących momentów kosztowały go sporo emocji, które narastały przez wiele dni, obejmując sytuacje w szatni, na treningach i w domowym zaciszu. Zamknięcie pewnego rozdziału w życiu zawodowym i prywatnym pozwoliło mu zyskać świeże spojrzenie na własne osiągnięcia. Rozpoczęcie zgrupowania reprezentacji uważa za idealny moment, by z optymizmem spojrzeć w przyszłość, budując na solidnych fundamentach wcześniejszych sukcesów.

Poruszające pożegnanie zmarłego asystenta selekcjonera przez Roberta Lewandowskiego

Spotkanie z przedstawicielami mediów zdominował temat nagłego odejścia bliskiego współpracownika Jana Urbana. Tragedia, do której doszło w pierwszej połowie kwietnia, wstrząsnęła środowiskiem, a trener kadry zdecydował się nie obsadzać tego stanowiska podczas trwającego zjazdu reprezentantów. Rozmowa stała się okazją do refleksji nad kruchością ludzkiego życia w obliczu tak bolesnej straty.

Napastnik przywołał w pamięci swoje ostatnie chwile spędzone z byłym trenerem, wspominając wspólne przechadzki i długie konwersacje. Szczególnie utkwił mu w głowie moment ze zgrupowania na Śląsku, gdzie szczera dyskusja pokazała trudne momenty, które często krzyżują życiowe plany. Tragedia wywołała ogromne poruszenie, a kapitan odwołał się do własnych przeżyć związanych z młodzieńczą stratą taty, doskonale rozumiejąc ból rodziny. Zaznaczył również, że nadchodzący mecz będzie symbolicznym ukłonem w stronę trenera w miejscu, w którym spędził wiele owocnych lat swojej kariery.