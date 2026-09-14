Burza wokół Igi Świątek i Darii Abramowicz. Znany dziennikarz poszedł o krok za daleko?

Iga Świątek i Daria Abramowicz współpraca

Rok 2026 rozpoczął się dla Igi Świątek wyjątkowo kiepsko. Seria rozczarowujących wyników sprawiła, że Polka zdecydowała się na radykalny krok, zwalniając trenera Wima Fissette'a na rzecz Hiszpana Francisco Roiga. Mimo roszad w sztabie, forma Raszynianki wciąż pozostawiała wiele do życzenia. Z wielkoszlemowym Roland Garros pożegnała się już w czwartej rundzie, ulegając Ukraince Marcie Kostiuk 5:7, 1:6, a Wimbledon zakończyła na trzeciej fazie po porażce z Alexandrą Ealą 6:7, 2:6. Nadzieja powróciła na kortach w Toronto, gdzie w finale turnieju WTA 1000 Iga Świątek w znakomitym stylu ograła obecną liderkę światowego rankingu Jelenę Rybakinę 6:2, 6:3. Zastanawiający był fakt, że Francisco Roig wspierał ją tam jedynie zdalnie, a na miejscu zasiadła m.in. psycholog Daria Abramowicz, co spotkało się z chwilową aprobatą komentatorów. Jednak po odpadnięciu z US Open w 1/8 finału z Zheng Qinwen (5:7, 3:6), fala krytyki znów spadła na Abramowicz. Teraz do grona oceniających tę relację dołączył dziennikarz Tomasz Smokowski.

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Kontrowersyjne słowa o Idzie Świątek. "Uważam, że od wielu lat nie jest samodzielna"

W swojej opinii dziennikarz wysunął odważną, wręcz szokującą tezę, twierdząc, że była liderka rankingu WTA nie potrafi funkcjonować samodzielnie. W ocenie wielu osób to daleko idące wnioski wobec tak utytułowanej zawodniczki, a krytyka wydaje się przesadzona.

Rolą psychologa sportowego jest przygotować sportowca do tego, żeby był samodzielny w sporcie i w życiu. Czy Iga jest samodzielna? Uważam, że od wielu lat nie jest samodzielna. (...) Ubezwłasnowolniamy Igę na korcie, jakby jej uderzenia zależały od reakcji Darii. Nie można przebiegu każdego gema analizować, patrząc na Darię Abramowicz

– stwierdził ostro Tomasz Smokowski podczas rozmowy na łamach WP Sportowe Fakty. Dziennikarz nie poprzestał jednak na tym komentarzu.

Wracając do konstrukcji tego teamu… Moim zdaniem relacje między Igą a Darią są zakłócone. (...) Kiedy idziesz do psychologa, jego rolą jest wyposażenie cię w wiedzę i umiejętności, żebyś stał się samodzielny. Czy Iga jest samodzielna? Uważam, że od wielu lat nie jest

– kontynuował swoją myśl Smokowski.

W galerii pokazujemy zdjęcia Igi Świątek i Darii Abramowicz

Zdjęcia ukazujące współpracę polskiej tenisistki oraz jej psycholog można zobaczyć w przygotowanej przez nas galerii.

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