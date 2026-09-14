ME siatkarzy. Ukraina wciąż niepokonana w polskiej grupie

Ukraińcy z pewnym awansem

Ukraińcy odnieśli zwycięstwo w swoim czwartym spotkaniu z rzędu w ramach ME siatkarzy. Wcześniej pokonali reprezentację Bułgarii 3:1, Izraela 3:1 oraz Macedonii Północnej 3:0. Dzięki tym wygranym zapewnili już sobie awans z fazy grupowej.

W we wtorek, 15 września 2026 roku, w swoim ostatnim meczu w tej fazie turnieju, zagrają z reprezentacją Polski. Biało-czerwoni, podobnie jak Ukraina, nie ponieśli do tej pory żadnej porażki. W poniedziałek podopieczni Nikoli Grbicia mają dzień wolny od rozgrywek.

Kto jest faworytem mistrzostw?

W drugim poniedziałkowym starciu w grupie B, zmierzą się reprezentacje Bułgarii i Izraela. Zgodnie z zasadami z każdej z czterech sześciozespołowych grup awans do 1/8 finału wywalczą cztery najlepsze drużyny.

Polacy są jednym z głównych faworytów tegorocznego turnieju. Biało-czerwoni bronią tytułu i przystępują do zawodów jako triumfatorzy Ligi Narodów. Organizatorami mistrzostw są Finlandia, Rumunia, Bułgaria (gdzie fazę grupową i pucharową do ćwierćfinałów grają Polacy) oraz Włochy, gdzie w Mediolanie odbędą się mecze decydujące.