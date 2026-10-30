Jimmy Fallon śpiewa "Sto lat"! Nagranie w mgnieniu oka obiegło sieć

Veronika Slowikowska, kanadyjska komiczka polskiego pochodzenia, do tej pory nieznana raczej publiczności w naszym kraju, skończyła wczoraj 31 lat. Gwiazda kultowego programu rozrywkowego "Saturday Night Live", którego jest jedną z gospodyń, pojawiła się z tej okazji w programie cenionego na całym świecie prezentera telewizyjnego Jimmy'ego Fallona. W rozmowie z ikoną amerykańskiej TV opowiedziała o swoich polskich korzeniach. Rodzice Veroniki są polskimi imigrantami. Co ciekawe, jej ojciec, zanim poznał matkę, był duchownym i znał obecnego papieża!

Polka podbija USA! Kim jest Veronika Slowikowska?

Tuż przed nagraniami Fallon, jak wyznał później w studiu, zapytał Slowikowską o polskie tradycje związane ze świętowaniem urodzin. Komiczka opowiedziała mu wówczas o naszym odpowiedniku znanej na całym świecie piosenki "Happy Birthday", czyli "Sto lat". Gospodarz "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" postawił sobie za cel nauczenie się tekstu utworu, do czego zachęcił również zgromadzoną w studiu publiczność.

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Jimmy Fallon śpiewa "Sto lat!"

Podczas nagrań Jimmy Fallon przypomniał, że gdy zapytał Veronikę o polskie tradycje, ta opowiedziała mu o piosence, która stanowi odpowiednik doskonale znanego mu "Happy birthday".

Nauczysz mnie fragmentu? - zapytał.

Slovikowska nie kazała się długo namawiać i właściwie od razu przystąpiła do wykonywania kultowego utworu, stanowiącego nasze DNA. Znany z zamiłowania do podejmowania się rozmaitych wyzwań Fallon nie przepuścił okazji, by nauczyć się języka polskiego. Jak mu poszło?