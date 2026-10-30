Najbardziej znane groby na Powązkach. Te nazwiska zna cała Polska

Warszawskie Powązki. Tu spoczywają największe gwiazdy polskiej kultury

Warszawskie Powązki to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc pamięci w Polsce. Spoczywają tu ludzie, których nazwiska zapisały się w historii polskiego kina, muzyki, literatury i telewizji. Wielu z nich przez dziesięciolecia towarzyszyło Polakom za sprawą niezapomnianych ról, przebojów czy książek, do których kolejne pokolenia wciąż chętnie wracają.

Każdego roku, szczególnie w okolicach 1 listopada, na Powązki przybywają tłumy odwiedzających. Jedni zapalają znicze na grobach bliskich, inni zatrzymują się przy miejscach spoczynku swoich ulubionych artystów. Niektóre nagrobki są skromne i niemal niezauważalne, inne wyróżniają się oryginalnymi rzeźbami i symbolami nawiązującymi do życia zmarłych.

Warto pamiętać, że pod nazwą Powązki kryją się dwie odrębne nekropolie: zabytkowy Cmentarz Powązkowski, nazywany Starymi Powązkami, oraz Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Oba miejsca są związane z historią Polski i spoczywa na nich wiele wybitnych postaci.

Oryginalne, zachwycające, skłaniające do zadumy. Te groby robią wrażenie

Czesław Niemen, Violetta Villas i Kalina Jędrusik. Ich groby znajdują się na Starych Powązkach

Spacerując alejkami Starych Powązek, można natrafić na groby artystów, których twórczość zna niemal każdy Polak. Jednym z nich jest Czesław Niemen, niezapomniany wykonawca utworu "Dziwny jest ten świat". Muzyk zmarł w 2004 roku, pozostawiając po sobie piosenki, które do dziś poruszają kolejne pokolenia słuchaczy.

Na tej samej nekropolii spoczywa Violetta Villas, jedna z najbardziej charakterystycznych postaci polskiej estrady. Artystka słynęła nie tylko z niezwykłych możliwości wokalnych, ale również z efektownych kreacji, bujnych blond włosów i niepowtarzalnego wizerunku. Jej grób znajduje się w kwaterze 25.

Wśród znanych nazwisk nie brakuje również gwiazd kina i telewizji. Na Starych Powązkach pochowano Kalinę Jędrusik, Hankę Bielicką, Irenę Kwiatkowską czy Gustawa Holoubka. Każde z tych nazwisk przywołuje inne wspomnienia - od kultowych komedii i seriali po wybitne dzieła polskiej kinematografii.

Kora, Kazimierz Górski i Julian Tuwim. Znane nazwiska na Powązkach Wojskowych

Równie wiele znanych osób spoczywa na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. To właśnie tutaj pochowano Korę, charyzmatyczną wokalistkę zespołu Maanam, która zmarła w 2018 roku. Jej piosenki, takie jak "Krakowski spleen" czy "Boskie Buenos", wciąż należą do najbardziej rozpoznawalnych utworów polskiego rocka.

Na Powązkach Wojskowych znajduje się również grób Kazimierza Górskiego, legendarnego trenera reprezentacji Polski w piłce nożnej. Spoczywa tu także Julian Tuwim, autor wierszy, które wielu Polaków pamięta jeszcze z dzieciństwa, oraz Władysław Szpilman, pianista i kompozytor, którego wojenne losy stały się inspiracją dla filmu "Pianista".

To jednak zaledwie niewielka część znanych nazwisk związanych z tą nekropolią. Wśród pochowanych są także aktorzy, reżyserzy, dziennikarze, sportowcy i ludzie, którzy odegrali ważną rolę w najnowszej historii Polski.

Sonda Czy odwiedzasz groby znanych osób w Dzień Wszystkich Świętych? Tak, to część mojej tradycji i szacunku dla historii Czasem, jeśli jestem na cmentarzu, gdzie są pochowani znani Polacy Nie, skupiam się tylko na grobach bliskich Nie przywiązuję do tego większej wagi

Niektóre nagrobki zaskakują wyglądem. Inne poruszają swoją prostotą

Groby znanych osób na Powązkach różnią się od siebie niemal tak bardzo, jak historie ludzi, którzy w nich spoczywają. Niektóre przyciągają uwagę okazałymi pomnikami, inne są znacznie bardziej oszczędne w formie.

Jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc jest grób Krzysztofa Kieślowskiego. Nagrobek reżysera zdobi rzeźba dłoni układających się w charakterystyczny kadr filmowy. To nawiązanie do jego pracy i twórczości, która przyniosła mu międzynarodowe uznanie.

Wiele miejsc spoczynku artystów ozdabiają kwiaty, znicze i drobne pamiątki pozostawiane przez odwiedzających. To dowód, że choć od śmierci niektórych gwiazd minęło już kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat, pamięć o nich pozostaje żywa.

Z okazji Wszystkich Świętych postanowiliśmy przypomnieć najbardziej znane groby na warszawskich Powązkach. W naszej galerii zobaczycie miejsca spoczynku gwiazd polskiej muzyki, kina i telewizji. Niektóre z tych nazwisk zna cała Polska, ale nie wszyscy wiedzą, jak wyglądają ich nagrobki.