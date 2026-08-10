Obserwuje go ponad 35 milionów ludzi. Postanowił odwiedzić... Polskę!

Benji Krol podbija media społecznościowe

Benjamin Aleksander "Benji" Krol to urodzony 14 grudnia 2000 roku w Brazylii internetowy twórca i influencer, posiadający korzenie brytyjskie, polskie i argentyńskie. Dorastał w różnych krajach, w tym w Kanadzie i Szwajcarii, a obecnie mieszka w Hiszpanii. Zyskał szeroką rozpoznawalność na platformie TikTok, gdzie zgromadził ponad 30 milionów obserwujących, co czyni go jednym z najbardziej popularnych twórców młodego pokolenia. Swoją przygodę z mediami społecznościowymi zaczynał w 2016 roku na platformie Musical.ly pod nazwą "Sunrisemusic", gdzie publikował autorskie miksy muzyczne.

W swojej karierze współpracował z wieloma znanymi influencerami, takimi jak Nic Kaufmann czy Abby Roberts, a także z globalnymi markami modowymi. Jako osoba otwarcie należąca do społeczności LGBTQ+, Krol wykorzystuje swoje duże zasięgi do promowania ciałopozytywności, samoakceptacji oraz tolerancji wśród młodej widowni na całym świecie.

Influencer głównie nagrywa treści rozrywkowe i taneczne, jednocześnie angażując się w światowe trendy.

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Benji Krol odwiedził Polskę. Co robił?

Benji już dawno ujawnił, że ma polskie korzenie, ba - posiada nawet polskie obywatelstwo. Wyszło to podczas "chwalenia się" paszportami na jednym z nagrań. Okazało się, że tata Benjiego jest w połowie Polakiem.

- Czasami sam dziwię się moim pochodzeniom, ale jestem pewien - mam polskie nazwisko - powiedział na jednym z nagrań Benji.

Chłopak nie ukrywał jednak tego, iż w Polsce nigdy nie był, ale chce to zmienić. Pewnego dnia oznajmił fanom - czas na wielką podróż do Warszawy. Zapytał wszystkich, czego musi spróbować i co zjeść.

Postawił na:

odwiedzenie Żabek i pałaszowaniu hot-dogów,

testowanie słodyczy, napojów oraz przekąsek (czekolady i ciastek),

spróbowaniu jagodzianki,

zjedzeniu licznych pierogów z różnymi farszami czy klasycznego schabowego z fasolką szparagową i młodymi ziemniaczkami.

Fani byli zachwyceni jego przyjazdem, ponieważ tak spory twórca z fajnej strony pokazał Polskę. A wam się pdooba?