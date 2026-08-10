Obserwuje go ponad 35 milionów ludzi. Postanowił odwiedzić... Polskę!

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-08-10 12:42

Światowi influencerzy coraz częściej odwiedzają Polskę. Niektórzy jak Liam Carpenter z racji bliskości z jego kraju zamieszkania. Inni odkrywają swoje korzenie i poznają kraj rodziców. Tak się stało w przypadku Benjiego Krola. Chłopaka obserwuje na Tiktoku ponad 35 milionów ludzi! Jego odwiedziny w Polsce wywołały ogromną radość. Co wiemy o Benjim Krolu?

Benji Krol podbija media społecznościowe 

Benjamin Aleksander "Benji" Krol to urodzony 14 grudnia 2000 roku w Brazylii internetowy twórca i influencer, posiadający korzenie brytyjskie, polskie i argentyńskie. Dorastał w różnych krajach, w tym w Kanadzie i Szwajcarii, a obecnie mieszka w Hiszpanii. Zyskał szeroką rozpoznawalność na platformie TikTok, gdzie zgromadził ponad 30 milionów obserwujących, co czyni go jednym z najbardziej popularnych twórców młodego pokolenia. Swoją przygodę z mediami społecznościowymi zaczynał w 2016 roku na platformie Musical.ly pod nazwą "Sunrisemusic", gdzie publikował autorskie miksy muzyczne.

W swojej karierze współpracował z wieloma znanymi influencerami, takimi jak Nic Kaufmann czy Abby Roberts, a także z globalnymi markami modowymi. Jako osoba otwarcie należąca do społeczności LGBTQ+, Krol wykorzystuje swoje duże zasięgi do promowania ciałopozytywności, samoakceptacji oraz tolerancji wśród młodej widowni na całym świecie. 

Influencer głównie nagrywa treści rozrywkowe i taneczne, jednocześnie angażując się w światowe trendy. 

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Benji Krol odwiedził Polskę. Co robił? 

Benji już dawno ujawnił, że ma polskie korzenie, ba - posiada nawet polskie obywatelstwo. Wyszło to podczas "chwalenia się" paszportami na jednym z nagrań. Okazało się, że tata Benjiego jest w połowie Polakiem.

- Czasami sam dziwię się moim pochodzeniom, ale jestem pewien - mam polskie nazwisko - powiedział na jednym z nagrań Benji. 

Chłopak nie ukrywał jednak tego, iż w Polsce nigdy nie był, ale chce to zmienić. Pewnego dnia oznajmił fanom - czas na wielką podróż do Warszawy. Zapytał wszystkich, czego musi spróbować i co zjeść.

Postawił na:

  • odwiedzenie Żabek i pałaszowaniu hot-dogów,
  • testowanie słodyczy, napojów oraz przekąsek (czekolady i ciastek),
  • spróbowaniu jagodzianki,
  • zjedzeniu licznych pierogów z różnymi farszami czy klasycznego schabowego z fasolką szparagową i młodymi ziemniaczkami.

Fani byli zachwyceni jego przyjazdem, ponieważ tak spory twórca z fajnej strony pokazał Polskę. A wam się pdooba? 

Benji Krol na moście, obok na wstawce influencer je hot-doga w Warszawie. O jego wizycie w Polsce przeczytasz w Eska.
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