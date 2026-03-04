Królowa przetrwania 3: Jarosińska z koroną, Serowska jak tęczowa syrena, Rutkowski w "pontonie". Tych stylizacji nie da się odzobaczyć

Trzecia odsłona popularnego reality show, w którym celebrytki mierzą się z ekstremalnymi wyzwaniami, lada moment wraca na ekrany. Premierowy odcinek „Królowych przetrwania” zostanie wyemitowany 4 marca na antenie TVN, a kolejne zmagania będzie można śledzić w każdą środę o godzinie 21:30. Widzowie preferujący platformy streamingowe znajdą program również w bibliotekach Playera oraz HBO Max.

Gospodynią formatu pozostaje Małgorzata Rozenek-Majdan, która będzie czuwać nad grupą barwnych osobowości. W najnowszej edycji o zwycięstwo powalczą m.in. Ilona Felicjańska, Maja Rutkowski, Dominika Tajner czy Karolina Pajączkowska. Pełna lista uczestniczek obejmuje także takie nazwiska jak Nicol Pniewska, Dominika Serowska oraz znana z „Gogglebox” Izabela Macudzińska-Borowiak. Stawkę uzupełniają: Monika Jarosińska, Sofi Sivokha, Natalia „Natalisa” Sadowska, Dominika Rybak, Anna Sowińska i Agnieszka Grzelak.

Choć panie nie wylądowały jeszcze w dżungli, rywalizacja rozpoczęła się już podczas spotkania z mediami. Press day zamienił się w prawdziwą rewię mody, gdzie każda z gwiazd próbowała przyćmić koleżanki. Brak spójnego dress code’u poskutkował wizualnym chaosem, w którym mieszały się cekiny, dresy i balowe suknie. Zanim ruszy walka o przetrwanie w trudnych warunkach, byliśmy świadkami zaciętej bitwy o uwagę fotoreporterów.

Kolorowe Serowska, Jarosińska i Grzelak

Najbardziej dyskusyjną kreację zaprezentowała Dominika Serowska, stawiając na odważną szydełkową konstrukcję. Jej strój przypominał neonową sieć rybacką w odcieniach różu, błękitu i fioletu, która ciągnęła się po ziemi niczym tren. To połączenie stylu boho z festiwalową fantazją sprawiło, że od celebrytki trudno było oderwać wzrok, choć stylizacja balansowała na granicy modowego żartu i internetowego mema.

Zupełnie inną strategię przyjęła Monika Jarosińska, która postawiła na teatralny przepych rodem z opery. Aktorka ubrała się w ognistą czerwień, zakładając gorsetową suknię z obszernymi rękawami i trenem. Całość uzupełniła ogromna korona wykonana z czerwonych róż, co jasno sugerowało, że gwiazda zamierza walczyć o miano królowej tego wydarzenia i chce, by wszystkie oczy były zwrócone właśnie na nią.

Na tle koleżanek wyróżniała się również Agnieszka Grzelak, która wybrała stylizację nawiązującą do imprez plenerowych. Influencerka postawiła na mini spódniczkę, wzory typu bandana, liczne wiązania oraz mocny, zielony makijaż kontrastujący z neonowymi włosami. Całość tworzyła bardzo specyficzny, autorski klimat.

Tajner, Rutkowski i Rybak postawiły na połysk

Dominika Tajner zdecydowała się na stylizację w klimacie glamour, wybierając komplet w odcieniu ecru. Połączyła szerokie spodnie z krótką górą, a całość ociekała cekinami i koronkami. Był to jeden z bardziej eleganckich wyborów tego wieczoru, sugerujący, że córka trenera skoczków narciarskich woli klasyczny błysk od ryzykownych eksperymentów modowych.

Żona słynnego detektywa, Maja Rutkowski, potraktowała konferencję jak wielką galę, zakładając srebrny, lśniący gorset. Do tego dobrała rzeźbiarską, kobaltową tkaninę pełniącą funkcję peleryny i spódnicy z głębokim rozcięciem. Kreacja Rutkowski wyglądała na wyjętą z czerwonego dywanu, co mocno kontrastowało z luźniejszym stylem części pozostałych uczestniczek.

Z kolei Dominika Rybak zaprezentowała się w bordowej, cekinowej sukience, która idealnie podkreślała jej figurę. Wieczorowy charakter stroju przełamała dodatkami w stylu retro. Długie, siateczkowe rękawiczki i czarna narzutka nadały całości intrygującego sznytu w klimacie burleski, łącząc elegancję z odrobiną drapieżności.

Felicjańska, Sowińska i Sivokha w czerni

Na tle kolorowego tłumu wyróżniała się Ilona Felicjańska, która postawiła na ponadczasową klasykę i męski styl. Modelka wybrała czarny, oversize’owy garnitur, który zestawiła z masą pereł, tworząc minimalistyczny, ale wyrazisty look. Stylizacja emanowała pewnością siebie i klasą, udowadniając, że nie trzeba odsłaniać ciała ani błyszczeć cekinami, by przyciągać uwagę.

Minimalizm wybrała także Sofi Sivokha, decydując się na dopasowany czarny zestaw typu „second skin”. Drapowany top odsłaniający ramiona oraz spódnica z obniżoną talią stworzyły zmysłowy duet. Brak zbędnych ozdobników był strzałem w dziesiątkę, podkreślając urodę uczestniczki bez zbędnego kombinowania i udziwnień.

Anna Sowińska również postawiła na bezpieczną czerń, ale w wydaniu bardziej romantycznym i zachowawczym. Jej długa suknia z koronkowymi wykończeniami przy dekolcie i szyi była przykładem stonowanej elegancji. W tym gronie była to jedna z najbardziej wyważonych i spokojnych stylizacji, która nie próbowała być przebraniem.

Pniewska i Pajączkowska - uliczna moda i militarny luz

Najbardziej młodzieżowy i instagramowy look zaprezentowała Nicol Pniewska, która przyszła w ogromnym, różowym futrze z kapturem. Do tego dobrała luźne jeansy z nadrukami i sportowe obuwie, tworząc zestaw w stylu streetwear. Influencerka postawiła na absolutny luz i wygodę, dając do zrozumienia, że bardziej interesują ją zdjęcia na social media niż wieczorowa elegancja.

Karolina Pajączkowska jako jedyna ubrała się tak, jakby za chwilę miała wyruszyć na misję specjalną. Dziennikarka założyła beżowy t-shirt, spodnie cargo w moro z licznymi kieszeniami oraz ciężkie trapery. Całość uzupełniła taktycznym pasem, dzięki czemu idealnie wpisała się w survivalową tematykę programu, wyglądając na gotową do ekstremalnych zadań, a nie na czerwony dywan.

Wydarzenie promujące show pokazało pełen przekrój stylów – od wieczorowych sukni po militarny ekwipunek i codzienne ciuchy. Choć efekt końcowy był momentami groteskowy, nie można odmówić uczestniczkom fantazji. To modowe zamieszanie zapowiada emocjonujący sezon, w którym z pewnością nie zabraknie barwnych momentów i zwrotów akcji.

