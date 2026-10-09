Konrad Skolimowski marzy o nowej miłości. Skolim szczerze opowiada o rozstaniu i dzieciach

Skolim odsłania kulisy prywatności. Konrad Skolimowski szuka miłości

Konrad Skolimowski to aktualnie absolutna czołówka rodzimego rynku muzycznego. Kalendarz występów tego popularnego artysty pęka w szwach, a zainteresowanie jego twórczością utrzymuje się na stałym, bardzo wysokim poziomie. Gwiazdor wykreował w mediach wizerunek scenicznego buntownika pełnego niespożytej energii, jednak po wyłączeniu kamer prezentuje diametralnie inną, znacznie spokojniejszą stronę swojej osobowości.

W domowym zaciszu wokalista poświęca się wychowywaniu Antosia i Janka. Pierwszy z chłopców urodził się w 2020 roku, natomiast zaledwie dwanaście miesięcy później gwiazdor doczekał się drugiego potomka. Piosenkarz bardzo intensywnie koncertuje na terenie całego kraju, jednak w licznych wypowiedziach zaznacza, że regularny kontakt z synami stanowi dla niego absolutny priorytet.

Zobacz tez: Tak zmienił się Konrad Skolimowski. Z grzecznego chłopca z serialu stał się królem latino

55

Skolim szczerze o dawnej partnerce. Gwiazdor disco polo chce się zakochać

Kwestie związane z codziennością piosenkarza przez wiele lat były pilnie strzeżone przed opinią publiczną. Sam wokalista unikał rozmów dotyczących romantycznej relacji oraz kobiety obecnej w jego życiu prywatnym. Wiemy już z całą pewnością, że chłopcy są owocem związku artysty z Aleksandrą Sarnecką.

Matka chłopców zdecydowanie stroniła od fotoreporterów oraz blasku fleszy. W odróżnieniu od swojego sławnego ukochanego postanowiła trzymać się z dala od rodzimego show-biznesu, dbając o domowy spokój. Związek tej dwójki narodził się jeszcze przed czasem wielkiej popularności Konrada Skolimowskiego, gdy ten nie należał do panteonu sław muzyki tanecznej.

Zauroczeni fani obserwowali ich wspólną drogę i regularnie dopytywali o ewentualne plany dotyczące rychłego zawarcia związku małżeńskiego. Ostatecznie nigdy nie stanęli na ślubnym kobiercu, a uczucie łączące partnerów z biegiem lat całkowicie się wypaliło. Mimo rozstania piosenkarz powstrzymał się od medialnego prania brudów oraz krytykowania swojej byłej ukochanej na łamach prasy.

Z czasem w prasie pojawiły się artykuły określające dawną ukochaną artysty mianem „żony”. Wokalista w jednej z opublikowanych rozmów zareagował na to bardzo kategorycznie, wielokrotnie zaznaczając, że nie sformalizował tego związku i nie nosił obrączki.

Obecnie środek jego wszechświata stanowią wyłącznie obaj małoletni synowie. Gwiazdor wspominał wielokrotnie, że dzieci przyszły na świat w okresie pandemicznych obostrzeń, co pozwoliło mu całkowicie skupić się na ojcostwie. Dopiero w kolejnych miesiącach jego twórczość zaczęła bić rekordy popularności, co przełożyło się na gigantyczną wręcz liczbę organizowanych koncertów.

Niezależnie od natłoku pracy na scenie piosenkarz robi wszystko, aby uczestniczyć w wychowaniu swoich pociech. Według jego własnych zapewnień, potrafi zjawić się w rodzinnym domu w połowie tygodnia roboczego wyłącznie w celu zjedzenia wspólnego śniadania z chłopcami i nacieszenia się ich bezpośrednią obecnością.

Zobacz też: Zenek Martyniuk zrobił show na 30. urodzinach Skolima. Zobaczcie zdjęcia!

Rola zaangażowanego rodzica definiuje jego prywatny czas z dala od szalejących tłumów na koncertach. Słynny muzyk bardzo szczerze stwierdza, że gdyby nie narodziny synów, jego aktualna rzeczywistość prezentowałaby się w kompletnie odmienny sposób.

Gwiazdor sceny tanecznej patrzy w przyszłość z optymizmem i czeka na kolejną miłość. Media plotkarskie regularnie łączyły go z rozmaitymi celebrytkami, jednak on sam podkreśla ogromną tęsknotę za szczerym, głębokim uczuciem. Podczas niedawnego wywiadu wyjawił, że marzy o partnerce pozwalającej na zwykłą rutynę, czyli poranne budzenie się we dwoje, wspólne picie kawy i poczucie bliskości drugiego człowieka.

Sonda Zgadasz się ze Skolimem? Tak Tak, ale przesadził ze słownictwem Nie Nie mam zdania