Klaudia Halejcio nie chciała widzieć ukochanego w tym programie. Miałaby poważny problem!

Klaudia Halejcio obawiała się udziału męża w nowym show

Klaudia Halejcio postanowiła sprawdzić się w czwartym sezonie komediowego formatu "LOL: Kto się śmieje ostatni". Premierowe odcinki tej produkcji będą dostępne dla widzów 10 i 17 lipca. Reguły zabawy pozostają niezmienne - uczestnicy, przebywając we wspólnym pomieszczeniu, próbują nawzajem doprowadzić się do łez ze śmiechu, zachowując przy tym pełną powagę. Zwycięża osoba, która najdłużej oprze się pokusie uśmiechu.

Dla aktorki udział w show oznaczał konieczność zmierzenia się z osobami, których wolałaby unikać na planie komediowym. Szczególne obawy budził w niej Mariusz Kałamaga oraz Katarzyna Bujakiewicz - wieloletnia znajoma, z którą wielokrotnie śmiała się do utraty tchu. Co ciekawe, Halejcio bardzo nie chciała, by w programie wystąpił jej mąż, a jak wyznała w rozmowie z "Super Expressem", brano to pod uwagę.

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Ja to się śmieję, mówię, że jakby on wszedł, to ja bym tam po prostu poległa, to na pewno. Bym tego nie wytrzymała. Ja bym go zobaczyła i by był koniec. Ja bym nie chciała go tam zobaczyć, bo on by był najtrudniejszym zawodnikiem, dlatego że on by to wszystko z kamienna twarzą zrobił. On się potrafi tak skupić, że rozłożyłby wszystkich i do tego by był śmieszny, myślę - opowiadała Halejcio w rozmowie z Super Expressem.

Klaudia Halejcio nie gra w teatrze, ale zapowiada kolejny projekt

Mimo że aktorka 7 lat temu zrezygnowała z występów na deskach teatralnych (do czego, jak sam wyznał, namówił ją mąż) i rzadko przyjmuje role filmowe czy serialowe, to jej zawodowe życie nie ogranicza się wyłącznie do publikowania humorystycznych postów na Instagramie.

Będzie kolejny program, w którym będzie można mnie zobaczyć - wyznała gwiazda Super Expressowi.

Wiadomo już, że tajemniczym formatem nie będzie "Taniec z Gwiazdami", gdzie niedawno pojawił się wakat w jury po odejściu Ewy Kasprzyk. Choć gwiazda nie ujawniła, o jaki program dokładnie chodzi, jednoznacznie wykluczyła udział w tanecznym show Polsatu.

Bardzo lubię ten program, ale to nie to.

Kogo zobaczymy w 4. edycji "LOL: Kto się śmieje ostatni"?

Najnowsza odsłona programu "LOL: Kto się śmieje ostatni" to zderzenie różnych generacji i zupełnie odmiennych stylów komediowych. Wśród uczestników zobaczymy m.in. Tomasza Kota, cenionego aktora, oraz Klaudię Halejcio, która znana jest z ogromnego dystansu do siebie i spontaniczności. Na ekranie pojawi się także Katarzyna Bujakiewicz, uwielbiana przez widzów za pozytywne usposobienie. Skład uzupełnią: Mariusz Kałamaga ze swoimi celnymi puentami oraz Jano, przedstawiciel internetowych twórców młodego pokolenia. W programie zmierzą się również Tomasz Karolak, Michał Sikorski, Ewa Kasprzyk, Vanessa Aleksander i Kacper Ruciński.

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