Kinga Rusin odrzuciła ofertę Edwarda Miszczaka. Ostatecznie padło na Wieniawę

Widzowie przez długi czas spekulowali, kto przejmie fotel jurora w programie „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” po odejściu Ewy Kasprzyk. Na giełdzie nazwisk pojawiały się między innymi Beata Kozidrak, Anna Mucha czy Agata Kulesza, a ostatecznie wybór padł na Julię Wieniawę. Kiedy nowa edycja dotarła do półmetka, głos w tej sprawie zabrała inna ulubienica publiczności, czyli Kinga Rusin. Okazało się, że dziennikarka dostała ofertę pracy przy tym projekcie, ale zdecydowała się ją odrzucić.

Czy Kinga Rusin wróci na stałe do telewizji?

Kinga Rusin od dłuższego czasu unika regularnych występów na szklanym ekranie, ponieważ poświęciła się innym projektom zawodowym oraz swojej największej pasji, jaką są podróże. Niedawno zrobiła jednak wyjątek i pojawiła się na tegorocznym rozdaniu nagród „Telekamery”. Tam w rozmowie z serwisem "Pomponik" prezenterka odniosła się do kwestii swojego ewentualnego powrotu przed kamery. Gwiazda otwarcie przyznała, że prowadzi rozmowy ze swoim dawnym przełożonym i obecnym dyrektorem programowym Polsatu, Edwardem Miszczakiem, lecz rozmowy te jak dotąd nie przyniosły żadnego rezultatu.

- Od czasu do czasu spotykam się z dyrektorem Miszczakiem, na różne tematy sobie rozmawiamy. Jeszcze mu się nie udało - powiedziała bez wchodzenia w szczegóły Kinga Rusin.

Warto dodać, że w 2025 roku dziennikarka pojawiła się gościnnie w roli prowadzącej w jednym z odcinków „Dzień Dobry TVN”. Okazją do tego występu było świętowanie 20-lecia porannego programu, którego gospodynią Rusin była w latach 2005-2020.

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Odrzuciła rolę jurorki w "Tańcu z Gwiazdami"

Dawna pracownica Edwarda Miszczaka potwierdziła również bezpośrednio, że otrzymała propozycję objęcia funkcji jurorki w polsatowskim „Tańcu z Gwiazdami”. Jak dziś wiadomo, prezenterka nie skorzystała z tej oferty i ostatecznie za eksperckim stołem zasiadła Julia Wieniawa. Kinga Rusin otwarcie mówi o tym, że w pełni odpowiada jej obecny styl życia i póki co nie zamierza go zmieniać. Pozostaje pytanie, czy w przyszłości zmieni zdanie i przyjmie zaproszenie do „Tańca z Gwiazdami”.

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