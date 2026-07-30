Kim jest Zofia Szwed? Finalistka Miss Polski 2026 łączy skrajnie różne pasje

Architektura krajobrazu i geny mistrzów sportu

Zofia Szwed ma 22 lata, pochodzi z Olsztyna i z powodzeniem udowadnia, że naturalny wdzięk doskonale koresponduje z edukacją i rzetelną pracą. Reprezentantka województwa warmińsko-mazurskiego obroniła już tytuł na studiach pierwszego stopnia z architektury krajobrazu na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, a obecnie kontynuuje naukę na studiach magisterskich w tej samej dziedzinie. Mając rozległe ambicje, utalentowana finalistka planuje w niedalekiej przyszłości pójść o krok dalej i rozpocząć studia dziennikarskie, by w pełni rozwijać swój potencjał komunikacyjny.

Pracowitość i żelazną dyscyplinę Zofia ma dosłownie we krwi. Pochodzi z rodziny o ogromnych sportowych tradycjach – jej ojcem jest były piłkarz ekstraklasowego Stomilu Olsztyn, Rafał Szwed, natomiast jej siostra cioteczna to znana polska lekkoatletka i uczestniczka igrzysk olimpijskich, Anastazja Kuś. Te wrodzone predyspozycje pozwalają jej na imponujące łączenie uniwersyteckich obowiązków z życiem zawodowym. W letnich miesiącach zaraża swoją pasją młodsze pokolenia jako instruktorka żeglarstwa na obozach i półkoloniach, a poza wodnym sezonem można ją spotkać za kulinarnym stołem – pracuje dorywczo jako sushi masterka w restauracji prowadzonej właśnie przez jej tatę.

Od półmaratonu po grę na skrzypcach, czyli kobieta renesansu

Jeżeli uważacie, że praca zarobkowa i wymagające studia szczelnie wypełniają jej harmonogram, czeka was zaskoczenie. Kandydatka na Miss Polski z Warmii i Mazur to zapalona entuzjastka sportu, której wykaz dyscyplin budzi wielki szacunek. Od lat próbuje swoich sił w lekkoatletyce, tenisie, gimnastyce sportowej oraz jeździe konnej. Regularnie oddaje się także zajęciom pole dance, wyjazdom na snowboard czy intensywnym treningom na siłowni. Jej wytrzymałość została niedawno potwierdzona przebiegnięciem półmaratonu, a w 2026 roku celuje znacznie wyżej – chce skompletować Koronę Półmaratonów Polskich i przekroczyć metę królewskiego dystansu maratońskiego.

Co fascynujące, obok wielkiej siły fizycznej w sercu 22-latki drzemie niesamowita artystyczna wrażliwość. Zofia Szwed to stuprocentowy samouk muzyczny – potrafi grać na skrzypcach i pianinie wyłącznie ze słuchu, nie opierając się na tradycyjnym zapisie nutowym. Jej kreatywność wylewa się także na płótna, ponieważ w domowym zaciszu rysuje portrety i maluje obrazy, i to pomimo całkowitego braku specjalistycznego wykształcenia plastycznego. Swoją bogatą duszę artystki Zofia relaksuje w kuchni, opracowując własne, autorskie przepisy kulinarne.

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Profilaktyka zdrowotna i odważne spojrzenie w przyszłość

Zofia Szwed to postać silnie zorientowana na realne działania społeczne. Jako nowoczesna kobieta doskonale rozumie wagę dbania o dobrostan organizmu, dlatego sukcesywnie angażuje się w profilaktykę. Jej osobistym osiągnięciem było nakłonienie całej rodziny do przeprowadzenia specjalistycznych badań na obecność markerów nowotworowych. Teraz pragnie pójść znacznie szerzej – zamierza wykorzystać medialną platformę Miss Polski, aby zaszczepić w ludziach świadomość na temat konieczności zbilansowanego odżywiania i codziennej aktywności fizycznej.

Poza głośnymi hasłami o zdrowiu i realizacją sportowych rekordów, w wyobraźni Olsztynianki tli się niezwykle sielankowe pragnienie. Największym prywatnym marzeniem Zofii jest założenie i prowadzenie własnej, urokliwej małej farmy. Jej otwarty umysł i determinacja najlepiej oddają słowa, którymi kieruje się na co dzień: twierdzi, że wszystkie blokady, z którymi walczymy, są narzucane nam tylko przez nas samych. Z takim podejściem reprezentantka Olsztyna idealnie wpisuje się w definicję inspirującej, wolnej i spełnionej kobiety.

Czy na Warmię i Mazury trafi upragniona korona?

Przykład Zofii Szwed dowodzi, że o laury w Festiwalu Piękna walczą dzisiaj kobiety, w których wiedza, urok i autentyczny zapał do zmieniania świata stanowią nierozłączną całość. Czy jej wrodzony urok, artystyczne talenty i niezwykła, sportowa pracowitość sprawią, że to ona zaskarbi sobie najwyższe noty u sędziów? O tym, czy korona powędruje na północ Polski, dowiemy się już w trakcie najważniejszego letniego wydarzenia w świecie rodzimego show-biznesu.

Wielki finał 37. edycji Miss Polski 2026 odbędzie się w niedzielę, 2 sierpnia 2026 roku. Transmisję ze zjawiskowego Amfiteatru Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu będzie można śledzić na żywo w Telewizji Polsat punktualnie od godziny 19:55. W prestiżowym starciu o zaszczytny tytuł i nagrodę główną o wartości 100 000 zł zmierzą się 24 kandydatki. Uroczystą galę wyreżyserowaną przez Joannę Majorkiewicz, wzbogaconą porywającą choreografią Anny Bubnowskiej, poprowadzi zgrany duet: Agnieszka Hyży oraz Ilona Krawczyńska. O finalnym rozkładzie głosów zdecyduje jury, w którym zasiądą m.in. Ida Nowakowska oraz nowo wybrani Miss i Mister Supranational 2026. Tego wieczoru publiczność będą rozgrzewać gwiazdy polskiej sceny, takie jak Cleo, Tatiana Okupnik, Antek Smykiewicz oraz Sound'n'Grace. Wszystko to potrwa aż do decydującego momentu, kiedy ustępująca Miss Polski 2025, Oliwia Mikulska, oficjalnie udekoruje nową królową piękności.