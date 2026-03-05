Jeremi Sikorski już wkrótce może reprezentować Polskę na Eurowizji 2026. Kim jest? Wracam, utwory, Cienie Przeszłości, wiek, Eurowizja, żona, ojciec, brat, dziewczyna, Twoja Twarz Brzmi Znajomo to frazy, które najczęściej pojawiają się obok jego nazwiska w wyszukiwarkach internetowych. Wszystkie te ciekawostki postanowiliśmy zebrać w jednym miejscu. Oto najbardziej poszukiwane przez was informacje o Jeremim Sikorskim.

Jeremi Sikorski - Wracam

"Wracam" to singiel Jeremiego Sikorskiego, wydany 20 listopada 2025 w stylistyce pop. Tekst piosenki dotyka szukania miłości i wewnętrznych pragnień człowieka. Kawałek jest jednym z najczęściej słuchanych utworów w polskich rozgłośniach radiowych.

Jeremi Sikorski - utwory

Do jego ostatnich utworów należą m.in.: Wracam, Szukam, KAMIKADZE (również akustycznie), Tracę, POZWÓL MI.

Jeremi Sikorski - Cienie Przeszłości

Cienie Przeszłości to utwór zgłoszony przez Jeremiego do preselekcji Eurowizji 2026. Artysta wystąpi w finale, który odbędzie się 7 marca. Utwór nie został jeszcze opublikowany.

Jeremi Sikorski - wiek

Urodził się 20 kwietnia 1999, czyli ma 26 lat.

Jeremi Sikorski - Eurowizja

Jeremi Sikorski jest potencjalnym reprezentantem Polski na Eurowizji 2026. Pracował też przy piosence "Inmortal", z którą Teo Tomczuk walczył o Eurowizję 2025.

Jeremi Sikorski - żona, dziewczyna

Prywatnie Jeremi związany jest z Adą Posiadałą, finalistką programu Top Model. Nie są jednak małżeństwem.

Jeremi Sikorski - ojciec

Jego ojcem jest Michał Sikorski — znany skrzypek i artysta kabaretowy z formacji Grupa MoCarta.

Jeremi Sikorski - brat

Ma młodszego brata Artura Sikorskiego, który również związany jest z muzyką.

Jeremi Sikorski - Twoja Twarz Brzmi Znajomo

Jeremi występował w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" w 2019 roku. Zajął 5. miejsce.