Kim jest Mecner? Młody artysta nagrał numer do "Piep*zyć Mickiewicza 3"

Mecner - wschodząca gwiazda młodego pokolenia. Kim jest piosenkarz?

Debiutujący niedawno muzyk nazywa się Bartek Mecner, ale zamiast pseudonimu artystycznego posługuje się po prostu swoim nazwiskiem. Poza tym, że śpiewa piosenki, jest również ich autorem, by - jak sam zdradza - łatwiej było mu się z nimi utożsamić. Dla Eski zdradził jakiś czas temu, że potrafi też grać na kilku instrumentach, co znaczy, że ma już spore doświadczenie z muzyką oraz wszechstronne umiejętności.

"Mecner to artysta muzyczny, wszechstronny chłopak, który po prostu lubi muzę i lubi ją robić. Lubi słuchać muzę, lubi śpiewać. [Gram] głównie na gitarze, na elektrycznej i akustycznej, ale potrafię też pograć na pianinku, na perkusji" - powiedział o samym sobie w rozmowie z Michałem Hanczakem z Radia ESKA, w ramach cyklu "Ale gość!"

"Kto to?" z filmu "Piep*zyć Mickiewicza 3"

Debiutanckim singlem, który Mecner wydał w lutym 2026 roku, był utwór "Kto to?". Piosenka nie tylko zapowiedziała, czego możemy spodziewać się po tym artyście, ale od razu zanotowała wielki sukces. Trafiła prosto do długo wyczekiwanego filmu "Piep*zyć Mickiewicza 3", który okazał się wielkim hitem zarówno wśród odwiedzających kina, jak i internautów. Kolejne propozycje Bartka Mecnera również opierają się na podobnych elementach: autentyczności i szczerości, ale też bezkompromisowości.

Mecner - ile ma lat, pochodzenie, dziewczyna, Gotham, Instagram

Mecner pochodzi z województwa śląskiego i ma aktualnie 19 lat. Niewiele wiadomo na temat jego życia osobistego - artysta raczej nie dzieli publicznie szczegółami dotyczącymi rodziny czy statusu związku. Aktywnie prowadzi jednak profile w mediach społecznościowych. Na Instagramie można go obserwować pod nickiem @bartekmecner.

Najnowszy singiel piosenkarza nosi tytuł "Kim jestem?", jednak największą popularność jak dotąd zdobyła poprzednia propozycja, "Gotham". Na platformie YouTube zgromadziła blisko milion odsłon, a za jej produkcję odpowiada współpracująca z największymi gwiazdami ekipa znana jako Hotel Torino, tj. Dominic Buczkowski-Wojtaszek i Patryk Kumór.

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