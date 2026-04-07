Oliwia Bieniuk pokazała braci. Tak zmienili się synowie Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka

Najstarsza córka Anny Przybylskiej i Jarosława Bieniuka pochwaliła się kadrami, na których towarzyszą jej Jan oraz Szymon. Synowie słynnej pary są już niemal dorosłymi mężczyznami, co natychmiast przykuło uwagę internetowej publiczności. Społeczeństwo pamięta ich jeszcze jako małych chłopców u boku uwielbianej matki. Obecnie bracia przewyższają siostrę wzrostem, a ich dojrzałość uświadamia, jak szybko upłynął czas. Publikacja wywołała lawinę wzruszających komentarzy w mediach społecznościowych. Obserwatorzy masowo zwracają uwagę na ogromną metamorfozę braci Bieniuków oraz ich niezwykłe fizyczne podobieństwo do zmarłej gwiazdy. Internauci podkreślają, że rysy twarzy i charakterystyczny uśmiech bezsprzecznie dowodzą niesamowitej siły genów Anny Przybylskiej.

"Jak oni wyrośli!" "Ale podobni do mamy" "Nie mogę uwierzyć, że to już dorośli chłopcy"

– to tylko część reakcji, które pojawiły się pod postem na profilu Oliwii Bieniuk.

Oliwia Bieniuk i jej bracia. Ile lat mają dziś dzieci Anny Przybylskiej?

Kiedy 5 października 2014 roku świat obiegła informacja o śmierci Anny Przybylskiej, jej najstarsza córka Oliwia miała niespełna 12 lat. Średni syn, Szymon, liczył sobie zaledwie 8 lat, natomiast najmłodszy Jan miał wtedy 3 lata. Obecnie rodzeństwo znajduje się na zupełnie innym etapie życia. Oliwia skończyła 23 lata, Szymon ma 20 lat, a Jan obchodził 15. urodziny. Taka perspektywa czasowa głęboko wzrusza fanów zmarłej gwiazdy. Wielu z nich nadal postrzega ich przez pryzmat małych dzieci słynnej aktorki, chociaż dziś to już dorośli lub dorastający ludzie. Oliwia od dłuższego czasu stawia pierwsze kroki w polskim show-biznesie i oswaja się z mediami. Z kolei widok dojrzewających braci wciąż mocno oddziałuje na wyobraźnię publiczności i przywołuje dawne, sentymentalne wspomnienia.

Rodzeństwo Bieniuków razem. Synowie Anny Przybylskiej na nowych zdjęciach

Opublikowane fotografie cechuje niezwykła prostota, całkowity brak na nich sztucznych stylizacji. Rodzeństwo spędza czas na łonie natury podczas swobodnego spaceru. Właśnie ten naturalny klimat sprawia, że zdjęcia zyskały tak gigantyczną popularność. Widzimy na nich autentyczną bliskość, pełen luz i szczery śmiech, bez pozowania do idealnego, instagramowego kadru. Te drobne detale budują wyjątkowy charakter udostępnionych fotografii, które przypominają po prostu zatrzymaną w kadrze, rodzinną codzienność.

Mimo upływu wielu lat od odejścia Anny Przybylskiej, fani nadal wyczuwają jej obecność w takich zwyczajnych momentach. Obserwowanie dorastających dzieci, które dojrzewały na oczach całej Polski, automatycznie przywołuje w pamięci wizerunek aktorki. Dla tysięcy osób wciąż stanowi ona symbol niesamowitego ciepła, pozytywnej energii i całkowitej naturalności. Z tego powodu każdy nowy obrazek z życia Bieniuków wyzwala potężne emocje. Internauci dostrzegają w nich cząstkę kobiety, którą przed laty szczerze pokochali.

Choć obecnie każde z dzieci wybiera własną ścieżkę życiową, niezmiennie łączy je ogromna sympatia ze strony polskiego społeczeństwa. Te kadry uzmysławiają fanom nieubłagany upływ czasu, przypominając jednocześnie, że pewne uczucia i pamięć o gwieździe pozostaną z nimi już na zawsze.

24