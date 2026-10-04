Kierowcy zacierają ręce. Skolim obniżył ceny na swojej stacji paliw

Nowe ceny na stacji paliw Skolima. Kierowcy mogą odetchnąć

Polacy od dawna z niepokojem śledzą wahania na rynku paliwowym. Dlatego każda obniżka przy dystrybutorze to powód do zadowolenia dla zmotoryzowanych. Ostatnio wprowadzono zaktualizowane progi maksymalnych kwot, jakie można żądać za benzynę i olej napędowy. Zmiany te, obowiązujące od 3 października, są wynikiem najnowszej odsłony państwowej inicjatywy "Ceny Paliwa Niżej".

Według najnowszych wytycznych górny pułap cenowy dla benzyny Pb95 ustalono na poziomie 6,73 zł za litr. Wersja Pb98 nie może być droższa niż 7,59 zł, a za olej napędowy kierowcy zapłacą maksymalnie 7,88 zł. Warto jednak pamiętać, że są to jedynie stawki graniczne. Przedsiębiorcy prowadzący stacje mają prawo oferować paliwo taniej, o ile zrezygnują z części własnego zysku. Z takiego rozwiązania skorzystał właśnie Skolim.

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Tyle kosztuje litr paliwa u gwiazdora disco polo

Karol Skolimowski, szerzej znany jako Skolim, regularnie pokazuje, że jego ambicje sięgają daleko poza branżę muzyczną. Twórca popularnych przebojów, które w sieci notują ogromne liczby odtworzeń, z powodzeniem realizuje się także jako biznesmen.

Wśród jego inwestycji znajduje się punkt tankowania zlokalizowany w podlaskiej miejscowości Czeremcha. Muzyk nie zwlekał i błyskawicznie zaktualizował kwoty na dystrybutorach, dostosowując je do nowych warunków rynkowych.

Jak donosi dziennik "Fakt", zmotoryzowani mogą liczyć na stawki nawet niższe niż te narzucone przez państwo. Za litr najpopularniejszej benzyny Pb95 kierowcy zapłacą 6,60 zł, czyli o 13 groszy mniej niż wynosi rządowy pułap. Atrakcyjniej wyceniono również olej napędowy. Litr standardowego diesla B7 to wydatek rzędu 7,69 zł, podczas gdy wersja rolnicza (B0) kosztuje 7,87 zł.

Dla osób pokonujących znaczne dystanse, nawet pozornie niewielkie różnice rzędu kilkunastu groszy na litrze przekładają się na wymierne oszczędności. Nic więc dziwnego, że kierowcy z uwagą śledzą cenniki na lokalnych stacjach, szukając najkorzystniejszych ofert.

Czy jednak te zachęcające kwoty przyciągnęły tłumy na stację Skolima? Okazuje się, że na razie sytuacja wygląda spokojnie i nie ma mowy o długich sznurach aut. Z informacji uzyskanych przez reporterów "Faktu" od jednej z pracownic wynika, że dotychczas nie odnotowano znaczącego wzrostu liczby klientów.

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