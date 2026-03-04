Kto powinien wygrać polskie preselekcje do Eurowizji 2026? Wybieramy faworyta naszych czytelników [SONDA]

Polskie preselekcje do Eurowizji 2026 - kto wygra?

Polskie preselekcje do Eurowizji 2026 już 7 marca. Tego dnia zobaczymy występy wszystkich kandydatów, a dzień później w "Pytaniu na śniadanie" poznamy zwycięzcę. Kto to będzie? Szanse na reprezentowanie Polski na jubileuszowym konkursie w Wiedniu mają:

Basia Giewont - "Zimna woda"

Stasiek Kukulski - "This too shall pass"

Anastazja Maciąg - "Wild Child"

Piotr Pręgowski - "Parawany Tango"

Jeremi Sikorski - "Cienie przeszłości"

Karolina Szczurowska - "Nie bój się"

Alicja Szemplińska - "Pray"

Ola Antoniak - "Don't you try"

Odkąd ogłoszono stawkę polskich preselekcji w mediach społecznościowych trwają dyskuje fanów Eurowizji. Wiele osób uważa, że główną faworytką jest Alicja Szemplińska. Niektórzy wskazują Anastazję Maciąg lub Basię Giewont. Nie brakuje komentarzy, że czarnym koniem może być Stasiek Kukulski, który wygrywał już konkursy TVP lub Piotr Pręgowski, którego Polacy znają z serialu "Ranczo". Jakie jest wasze zdanie?

ZOBACZ TAKŻE: Karolina Szczurowska w ESCE. O Eurowizji 2026, "The Voice Kids" i... Roksanie Węgiel

Karolina Szczurowska wspomina "The Voice Kids". Brała udział w tej samej edycji, co Roksana Węgiel

Polskie preselekcje do Eurowizji 2026 - SONDA

Kto powinien wygrać? Przed ogłoszeniem oficjalnych wyników postanowiliśmy sprawdzić, jakie jest zdanie naszych czytelników. Koniecznie zagłosujcie w sondzie, którą zamieściliśmy niżej.

Sonda Kto powinien wygrać polskie preselekcje do Eurowizji 2026? Aleksandra Antoniak Alicja Szemplińska Anastazja Maciąg Piotr Pręgowski Jeremi Sikorski Karolina Szczurowska Stasiek Kukulski Basia Giewont

Eurowizja 2026 - kiedy i gdzie? Uczestnicy

Jubileuszowy 70. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Wiedniu w obiekcie Wiener Stadthalle. Półfinały zostaną zorganizowane 12 i 14 maja 2026. Zwycięzcę poznamy podczas wielkiego finału 16.05.2026. Wydarzenie trafi do Austrii z powodu zeszłorocznej wygranej JJ z piosenką "Wasted Love". W konkursie weźmie udział 35 państw, najmniej od 2003 roku. Powodem jest bojkot 5 krajów, które sprzeciwiają się udziałowi Izraela.