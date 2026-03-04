Gwiazdy "The Voice Kids" kiedyś i dziś. Roxie Węgiel to nie największa metamorfoza

"The Voice Kids" to program, który od kilku lat bije rekordy popularności w Polsce. Obecnie widzowie mogą śledzić jego 9. edycję, w której niemal całkowicie odmieniono skład jury. W zmaganiach uczestników oceniają: Cleo, Blanka oraz Tribbs. Z marzeń o objęciu fotelu trenera zrezygnowała natomiast Roksana Węgiel. Wokalistka, która sama zaczynała w talent show i początkowo wyraziła chęć skompletowania w nim swojej drużyny, postanowiła jednak skoncentrować się na rozwoju własnej kariery muzycznej.

Roxie nie była jedyną gwiazdą, która debiutowała w popularnym show. Dla wielu młodych artystów, którzy dziś robią kariery w mediach, udział w programie okazał się przepustką do sławy. Roksana Węgiel, Viki Gabor czy Sara James to tylko niektóre z nazwisk, które dzięki programowi zdobyły ogólnopolską rozpoznawalność i z powodzeniem kontynuują swoje muzyczne kariery. Czas płynie jednak nieubłaganie, a mali artyści z ekranów telewizorów stali się w większości dorosłymi ludźmi. Zmiany w ich wyglądzie i stylu życia są już widoczne gołym okiem. O ile metamorfoza Roksany Węgiel z uroczej dziewczynki w pewną siebie, dojrzałą kobietę jest powszechnie znana, warto również przyjrzeć się innym uczestnikom programu.

Metamorfozy gwiazd "The Voice Kids"

Czas pędzi nieubłaganie, a gwiazdy "The Voice Kids" nie są już dziećmi, tylko dorosłymi, świadomymi artystami, którzy podbijają rynek muzyczny w naszym kraju. Mało kto pamięta, że w formacie, poza zwycięzcami i finalistami, swoich sił próbowali też inni artyści, chociażby bambi. A pamiętacie Nelę Zawadzką, która brawurowo wykonała "Meluzynę"? Ona to dopiero miała głos! Zobaczcie najbardziej spektakularne metamorfozy uczestników popularnego programu.