Gwiazdy "The Voice Kids" kiedyś i dziś. Roxie Węgiel to nie największa metamorfoza

Maksymilian Kluziewicz
2026-03-04 12:28

Program "The Voice Kids" posłużył jako trampolina do kariery dla wielu polskich gwiazd. W formacie zaczynali m.in. Roksana Węgiel, Viki Gabor, Sara James oraz Marcin Maciejczak. Dziś zdecydowana większość uczestników pierwszych edycji show jest już pełnoletnia. Zobaczcie, jak wyglądają. Kto przeszedł największą metamorfozę?

"The Voice Kids" to program, który od kilku lat bije rekordy popularności w Polsce. Obecnie widzowie mogą śledzić jego 9. edycję, w której niemal całkowicie odmieniono skład jury. W zmaganiach uczestników oceniają: Cleo, Blanka oraz Tribbs. Z marzeń o objęciu fotelu trenera zrezygnowała natomiast Roksana Węgiel. Wokalistka, która sama zaczynała w talent show i początkowo wyraziła chęć skompletowania w nim swojej drużyny, postanowiła jednak skoncentrować się na rozwoju własnej kariery muzycznej.

Roxie nie była jedyną gwiazdą, która debiutowała w popularnym show. Dla wielu młodych artystów, którzy dziś robią kariery w mediach, udział w programie okazał się przepustką do sławy. Roksana Węgiel, Viki Gabor czy Sara James to tylko niektóre z nazwisk, które dzięki programowi zdobyły ogólnopolską rozpoznawalność i z powodzeniem kontynuują swoje muzyczne kariery. Czas płynie jednak nieubłaganie, a mali artyści z ekranów telewizorów stali się w większości dorosłymi ludźmi. Zmiany w ich wyglądzie i stylu życia są już widoczne gołym okiem. O ile metamorfoza Roksany Węgiel z uroczej dziewczynki w pewną siebie, dojrzałą kobietę jest powszechnie znana, warto również przyjrzeć się innym uczestnikom programu.

Metamorfozy gwiazd "The Voice Kids"

Czas pędzi nieubłaganie, a gwiazdy "The Voice Kids" nie są już dziećmi, tylko dorosłymi, świadomymi artystami, którzy podbijają rynek muzyczny w naszym kraju. Mało kto pamięta, że w formacie, poza zwycięzcami i finalistami, swoich sił próbowali też inni artyści, chociażby bambi. A pamiętacie Nelę Zawadzką, która brawurowo wykonała "Meluzynę"? Ona to dopiero miała głos! Zobaczcie najbardziej spektakularne metamorfozy uczestników popularnego programu. 

Roksana Węgiel zaczynała w The Voice Kids
